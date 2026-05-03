SPD-Büro in Hamburg-Altona markiert!

Zur Feier des 1. Mai haben wir in Hamburg Ende April der SPD in Hamburg-Altona einen Besuch abgestattet. Jedes Jahr aufs Neue versucht sich die SPD am 1. Mai als Partei der kleinen Leute, der Arbeiter:innen und Unterdrückten zu inszenieren. Auch in diesem Jahr konnte man beim 1. Mai Fest des DGB von der Bühne hören, dass man sich bei der SPD für ihren Kampf gegen die Kürzungen und den Sozialabbau bedanken müsse. Realitätsferner geht es wohl kaum: Seit über 100 Jahren ist die SPD ei ne bürgerliche Partei, die im Interesse der Herrschenden den Lebensstandard unserer Klasse anggreift, die Jugend an der Front verrecken lässt und Kommunist:innen hinter Gitter sperrt - oder schlimmeres mit ihnen anstellt.

Um einen kleinen Teil beim entlarven der Lügen der SPD beizutragen, haben wir deshalb die Fassade ihres Büros beim Bahnhof Altona verschönert (siehe Bilder).