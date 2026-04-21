Zu: Unsere Antwort auf die Razzien: Öffnung statt Abgrenzung

Wir werden in Zukunft massenweise aufgefordert sein, unsere eigenen staats -und kapitalunabhängigen Netzwerke der gegenseitigen Hilfe zu gründen. Das politische System wird nichts für uns bereithalten.

"Das historische Ende einer Epoche wird so behandelt, als könne alles einfach immer weiter verlängert werden. Dabei gerät alles Zivilisatorische des politischen Systems des Kapitalismus unter die Räder." ( https://knack.news/13846 )

Wenn nun linke Strukturen sich öffnen, werden sie von der Nachbarschaft wegen ihrer Fähigkeit angenommen, materielle Grenzen zu überwinden. Nicht (!!!) weil die Ideologie theoretisch überzeugt.

Das halte ich für einen extrem wichtigen Punkt.

Phill Neel hat in "Die Theorie der Partei" geschrieben:

"Herkömmliche Ansätze zur Frage der Organisation gehen in der Regel davon aus, dass Handeln aus individuellen moralischen oder politischen Überzeugungen resultiert. Diese Ansätze sind insofern „diskursiv“, als sie davon ausgehen, dass politischem Handeln der intellektuelle Vorschlag eines bestimmten Programms vorausgeht. Mit anderen Worten: Es wird angenommen, dass Menschen durch Gespräche, Polemik oder Propaganda davon überzeugt werden, bestimmte politische Ideen zu übernehmen, und dass diese Ideen dann die Übernahme bestimmter strategischer Orientierungen und damit verbundener taktischer Praktiken implizieren. Die Geschichte zeigt jedoch genau das Gegenteil: Politische Positionen entstehen eher aus taktischem Handeln als aus der diskursiven Durchsetzung moralischer oder ideologischer Argumente. Das Programm an die erste Stelle zu setzen, ist daher rückständig und führt in der Praxis oft zu einer Form der Desorganisation. In Wirklichkeit entsteht Organisation durch die praktische Überwindung materieller Grenzen, wobei ihre intellektuellen, ästhetischen und ethischen Verpflichtungen im Hintergrund bleiben. Mit anderen Worten: Menschen treten nicht en masse Organisationen bei, unterstützen sie oder übernehmen ihre politischen Positionen, Symbole und allgemeinen Einstellungen, weil sie mit ihnen übereinstimmen. Sie tun dies, weil diese Organisationen Kompetenz und Stärke zeigen." ( https://bonustracks2.noblogs.org/post/2025/09/07/theorie-der-partei/ )

Zur Verbreitung der gegenseitigen Hilfe:

Das Aufkommen von Solawis, Gemeinschaftsgärten, Nachbarschafts-Verschenke/Teil-Gruppen, Direkte-Hilfe Messenger, gemeinschaftlicher Dorfkneipen usw.... ist nur der Anfang dieser Entwicklung.

Diese Entwicklung wird aufgrund der kapitalistischen Widersprüche passieren und nicht weil autonome Gruppen diese Entwicklung verursachen. Aber die autonome/anarchistische Bewegung kann einen relevanten und unersetzlichen Beitrag leisten, in dem sie als sozial-revolutionärer Flügel in diesen Prozessen ins kollektive Handeln und Denken kommt.

Das könnte auch bedeuteten den revolutionären Horizont (wieder) aufzureissen.

Das also zB eine Nachbarschaftsgruppe keine bürgerliche, staatstreue Elendsverwaltung bleibt sondern antikapitalistische, antipatriarchale Impulse bekommt. Weniger durch einen Diskurs. Sondern in dem aufgezeigt wird -ohne dass aufgezwungen wird - dass kommunistische Praxen BESSER funktionieren.

Dazu fallen mir die 7 Prinzipien der Zapatistas ein:

gehorchen, nicht befehlen

aufbauen, nicht zerstören

vorschlagen, nicht bestimmen

überzeugen, nicht aufzwingen

repräsentieren, nicht ersetzen

dienen, ohne sich zu bedienen

nach unten gehen, statt nach oben streben

Eine kommunstische/anarchistische Welt kann in der Hülle der Alten aufgebaut werden.

Das wars auch schon was ich schreiben wollte.

Solidarische Grüße,

xxx

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Unsere Antwort auf die Razzien: Öffnung statt Abgrenzung

https://de.indymedia.org/node/729469

von: Borderless Collective am: 17.04.2026

