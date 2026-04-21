Recherche: Wie Rechte sich um einen Wal kümmern (überarbeitete Version)
Unabhängig von der Sinnhaftigkeit der Rettung des Wales, die hier nicht diskutiert werden soll, darf es nicht egal sein, wer sich an vorderster Front, am Rettungsversuch beteiligt. Wer organisiert die Proteste?
Antifaschist*innen hat es zu interessieren, wie es rechten Kreisen gelungen ist, sich ein emotionales Thema anzueignen und erfolgreich zu instrumentalisieren. Aber verwundert das wirklich? Die Geschichte um den Wal, bedient ihre Narrative weitreichend. Wissenschaftsfeindlichkeit sowie Verachtung staatlicher Strukturen (die zu schwach und korrupt seien ) und ihre Vertreter*inne, die das Deutsche Volk (versinnbildlicht im Wal) nicht schützen. Befeuert durch einen nicht endenden Sturm voller Schwurbelei, schlägt Ablehnung schnell in kollektivem Hass um. Und hier und da, ist dann natürlich auch zu vernehmen, „ Schuld sind die Windräder!“ obwohl das gegen die stärkte Überhöhung doch sehr abfällt.
Über die Verbindungen des Geldgebers, Walter Gunz, wurde bereits auf Indymedia geschrieben. Tausende folgen dem Livestream der rechten Epoch Times, die direkt in die Planung der Rettung einbezogen wurde. Ihr Mikrofon ist bei Interviews oft zu erkennen. Viele dürften über den Hintergrund dieses Medium wenig wissen und das macht die Sache nicht ungefährlich. https://de.wikipedia.org/wiki/Epoch_Times
Ganz vorne dabei, als Koordinator und Initiator des Rettungseinsatzes, ist Jens Schulz. Auf seinem Facebook Account postet er in den letzten Tagen zunächst einmal eher sachlich gehaltene Walberichterstattung des Insiders. Interessant ist eine von ihm veröffentlichte Gegendarstellung der Walretter, die überhaupt nicht zur doch eindeutigen Ausrichtung seines Accounts passt. Sie verwehren sich gegen Vorwürfe und verweisen darauf, dass Jens Schulz nicht der AFD angehöre. Radikalismus in jegliche Richtung würde weder unterstützt noch genutzt. Sie halten sich rechtliche Schritte gegen Verleumdung vor. Scrollen wir auf seinem Account etwas weiter nach unten, ist es möglich, sich ein Bild zu machen, wer hier federführend an der Mission beteiligt ist. Der geteilte Slogan: „Wenn das Volk aufsteht, wird die Macht nervös“ ist hier schon eine interessante Überleitung. Dann geht es richtig zur Sache. Hier einige kurze Auszüge seiner widerwärtigen Ergüsse.
„Diese linken Hetzer machen immer weiter ! Und wir bezahlen diesen ganzen ZDF / ARD Dreck !“ „Euch total verblödeten Westdeutschen müssen sie wirklich ins Gehirn geschissen haben. Was muss noch alles passieren damit ihr Speichellecker endlich aufwacht ?“ „.Ja Herr Merz , nicht jedes Land lässt sich durch die Ukraine eine Pipeline zerstören und zahlt trotzdem weiter. Es gibt auch Länder in denen nicht das eigene Volk verraten wird. Sie sind eine Schande.“ (…)Egal ob sie einen Genozid begehen , fremde Länder überfallen , Privatpersonen im Ausland töten oder ob Siedler fremdes Land besetzen . Die Israelis brauchen sich nicht wundern, dass fast die ganze Welt sie ablehnt. Es wird Zeit das Ihr Treiben Konsequenzen hat.“ „Ich hoffe so sehr das Putin diesen ukrainischen Verbrecher endlich aus dem Verkehr zieht.“ Das sollte dann ausreichen, um sich ein Bild über Jens Schulz machen zu können.
Weiteres kann gern seinem Account entnommen werden:
https://www.facebook.com/jens.schulz2
Entlarvend ist dann auch, wer für die Koordination des Walprotestes in Wismar an 11. April verantwortlich ist. Aufgerufen dazu hat Danny Hilse ( „Danny First Classs“) aus Cuxhaven . In der Vergangenheit organisierte er die GfD (Gemeinsam für Deutschland)-Demos in Niedersachsen. Er verfügt über gute Kontakte zur AFD. Hier sein Aufruf zur Demo in Wismar.
https://www.youtube.com/shorts/0_g0uuzgim4
Sich inszenieren musste sich dann auch ein pensionierter Feuerwehrmann aus Itzehoe, der zu Massenprotesten vor Ort aufgerufen hat. Er bezeichnet sich selbst als Patriot, sei aber kein Nazi. Sein Youtube - Account macht es nicht schwer, ihn politisch richtig einzuordnen.
https://www.youtube.com/@feuerwehrmannjuergen
Für seinen peinlichen Auftritt, am 18. April, im Nachgang eines Interviews mit der sich an der Rettung mit hohem Einsatz beteiligten Tierärztin, die er scharf angegangen ist, hat er inzwischen bei ihr um Entschuldigung gebeten. Er behauptete ernsthaft, im Namen des ganzen Volkes zu sprechen, das ein Recht auf Informationen hat. Angeblich soll er für diesen Auftritt inzwischen angezeigt worden sein, laut seiner Behauptung sogar von Backhaus persönlich. Ob das stimmen kann?
https://www.youtube.com/watch?v=RZZJjCzNLyU
Im Internet gibt es inzwischen sehr viel Belege, wie sehr Rechtsextreme in Erscheinung treten und wie leicht es ihnen gemacht wird. Einschlägige Blogger*innen und Youtuber*innen, aber auch entsprechende Magazine haben die Walrettung in ihrem Sinne gedeutet und handeln entsprechend. Antifaschist*innen kann diese Einmischung in Gesellschaftsprozesse und ihre zumehmende Einflussnahme nicht kalt lassen. An dem Beispiel zeigt sich, wie wichtig unabhängige Medienberichtserstattung ist, die sich dem Problem, annnimmt, um sich gemeinsam dieser Entwicklung stellen zu können.
Ergänzungen
Ergänzung zu Danny "First Class Hilse"
Danny Hilse ist näher dran am Wal, als es der Text suggeriert. Die inzwischen abgereiste Veterinärin Jenna Wallace (Hawai) kritisiert in ihrem Statement seinen Auftritt beim letzten gescheiterten Rettungsversuch. Sie berichtet von der Ignoranz des Team Leaders (wohl Jens Schulz) und einem ominösen "Mr. Firstclass" (hierbei handelt es sich zweifelsfrei um Danny Hilse ) der auf einem Boot die Wahlrettung verhindert und das Leben des Wals gefährdet hat. Sie fordert den sofortigen Rauswurf von Mr. Firstclass. Hier ihr Statement: https://www.facebook.com/jenna.wallace.193939?locale=de_DE
Ignorante, selbstbewusste Rechtsextremisten scheitern hier an vorderster Fronten. Dass sie dort sein können, wurde aktiv gefördert https://www.tiktok.com/@danny.firstclass/video/7628827181812174113
Ergänzung (bitte stehen lassen!)
Ergänzungen:
Danny Hilse ist inzwischen ganz nah dran am Wal. Sein Versprechen auf seinem Tic-Tock Kanal ist keine Worthülse.
https://www.tiktok.com/@danny.firstclass/video/7628827181812174113
Die inzwischen abgereiste Veterinärin Jenna Wallace (Hawai) kritisiert in ihrem Statement seinen Auftritt beim letzten gescheiterten Rettungsversuch. Sie berichtet von der Ignoranz von "Mr. Firstclass" (hierbei handelt es sich zweifelsfrei um Danny Hilse ) der auf einem Boot die Wahlrettung verhindert, das Leben des Wals gefährdet hat In einem NDR Interview beschuldigt sie u.a. ihn für das Scheitern der Mission verantwortlich gewesen zu sein, durch deine Unkenntnis und Profilierungsssucht. Hier ihr Statement zu finden: https://www.facebook.com/jenna.wallace.193939?locale=de_DE
De Gründer der seit ca. zehn Jahren existierenden rechten Privatinitiative "Save the Ocen" Jörn Kriebel , gibt Jügen Elsässers rechten Hetzblatt "Compact", nicht ganz unerwartet, ein Interview.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1733324864781865
Sie bewerben die Demonstration von Danny Hilse und ihr Mitglied Anja bemüht sich vergebens selbst in Poel, die "großen Lügen der Behörde" aufzudecken Ihr auf dem Wal gerichteter Livestream muss abgebrochen werden, aufgrund einer fehlende Genehmigung.
"Save the Ocean" auf Youtube
https://www.youtube.com/@save-the-ocean/featured
Im Internet gibt es inzwischen sehr viel Belege, wie sehr Rechtsextreme den gestrandeten Wal für ihre Agenda instrumentalisieren. Hier als Beispiel Compact "Öko-Industrie will Wal schlachten:
https://www.youtube.com/watch?v=EkfsIq_jMFo
und auch auch die AFD Bundestagsfraktion, mit ihren ausführlicheren Beitrag:
https://www.youtube.com/watch?v=wtM7XV5SoRM
Das nur zwei Beispiel für die weiteren kläglichen Aufritte unterschiedlicher Personen, mit völkisch - nationalem Hintergrund, denen die Rettung eines einzelnen Wales so sehr am Herzen liegt, samit ihrer kollektiven Empörung.
Antifaschist*in
Auf Facebook behauptet Jens Schulz, der Organisator der Walrettung, sein Facebook Account wäre gehackt worden. Gleich mal überprüft, ob sich das auf seine rassistischen, antisemitischen Inhalte bezieht, für die er im Falle einer feindlichen Übernahme keine Verantwortung hätte. Dann müste der Account jetzt von solchen Inhalten bereinigt sein, was zu begrüßen wäre. Also gleich mal runtergescrollt und schnell auf einen ersten Beitrag gestoßen."
"Die Israelis sagen wieder mal das Sie es tun müssen. Die Verwandlung von Opfern zu gewissenlosen Mördern für die keine Gesetze gelten . Die erst einen Genozid an Palästinensern verüben und nun einfach ein anderes Land angreifen. Angeführt werden sie von einem Wahnsinnigen. Und dann wundern sich die Juden das Sie überall verhasst sind" oder auch "nur die AFD kann uns von diesen Schmarotzern retten! Von sowas distanziert er sich nicht.
Was soll dann wirklich gehackt worden sein?
Es ging u.a. um einen zutiefst walverachtenden Post aus dem Jahre 2025. Laut eigener Aussage hat er ihn gleich zur Anzeige gemacht und vermutet, dass "Pixelhelper" dahinterstecken, die sich u.a. wegen seiner politischen Einstellung von der Walrettung zurückgezogen haben.
www.facebook.com/photo.php?fbid=1479625816974112&set=p.1479625816974112&...
Das würde ihn natürlich mehr diskreditieren, als seine AFD Nähe, die im Team der Walretter kein Problem zu machen scheint, was nicht besonders verwunderrn dürfte. Es ist vollkommen unklar, wie glaubwürdig die Aussagen eines Jens Schulz sind und ob hier wirklich ein Hacker*innenangriff vorliegt. Deshalb hierüber keine Spekulation.
Als Anhang noch die Stellungnahme von Jens Schulz im Wortlauft:
"Ganz kurz in eigener Sache ! Mein Account wurde gehackt ! Hier kommen täglich verrückte Posts die ich nie schreiben würde ! Ich habe das gemeldet und angezeigt ! Wir wissen auch schon in welchem Auftrag dies passiert ist !Hier passieren Dinge die ich in diesem Ausmaß und Vehemenz nie für möglich gehalten hätte. Die wirsche Hauptaufgabe und das worum sich alles dreht „ Timmy „ gerät in dieser kranken Welt zu Nebensache. Das so etwas im Tierschutz möglich ist schockt uns alle. Man ist angetreten um einen Wal zu retten aber in den kompletten Medien verkommt das zu Nebensache ! Und genau DAS schadet in erster Linie dem Wal. Denn Menschen die sich um das Tier kümmern müssen ( wie zB ich gerade ) verbringen die Zeig damit Stellungnahmen zu verfassen."
Weitere Ergänzung
Kriegsminister Pistolius wird antifaschistische Wichser an der Ostfront entsorgen, damit westliche Konzerne zum Nulltarif an die ukrainischen und rusischen Bodenschätze kommen, ohne welche es kein Wachstum im Westen geben kann.
Weitere Ergänzung
Kriegsminister Pistolius wird antifaschistische Wichser an der Ostfront entsorgen, damit westliche Konzerne zum Nulltarif an die ukrainischen und rusischen Bodenschätze kommen, ohne welche es kein Wachstum im Westen geben kann.
Weitere Ergänzung, bitte stehen lassen.
Kriegsminister Pistolius wird antifaschistische Wichser an der Ostfront entsorgen, damit westliche Konzerne zum Nulltarif an die ukrainischen und rusischen Bodenschätze kommen, ohne welche es kein Wachstum im Westen geben kann.
Weitere Ergänzung, bitte stehen lassen.
Kriegsminister Pistolius wird antifaschistische Wichser an der Ostfront entsorgen, damit westliche Konzerne zum Nulltarif an die ukrainischen und rusischen Bodenschätze kommen, ohne welche es kein Wachstum im Westen geben kann.
Artikel von "Endstation Rechts"
Empfehlenswerter Aktikel von Endstation Rechts zum Thema, mit vielen ergänzenden Informationen über die befreits vorgestellten Personen. Zitat: Das derzeitige Rettungsteam für den vor der Insel Poel gestrandeten Wal, setzt sich teilweise aus Personen aus dem rechten Lager zusammen: ein extrem rechter Influencer mit Vergangenheit bei den Hells Angels, ein Sponsor, der mehrfach für die AfD spendete und ein Einsatzleiter, der demokratische Wahlen beschimpft. Über Walter Gunz, einen der beiden, die die Rettungaktion finanziert wird geschrieben, dass er "keine Probleme damit zu haben scheint, rechte Akteure mit Null-Wal-Profession finanziell zu unterstützen. Denn ebenso wie dir Liebe zum Wal scheint sie der Vorzug zur AfD zu verbinden. Gunz spendete laut interner Parteiliste mehrfach an die rechtsextreme Partei. Einmal waren es dementsprechend der Liste 1.750 Euro, dann 500 Euro und im Jahr 2017 mehrfach 250 Euro."
https://www.endstation-rechts.de/news/wal-qual-und-quote
Funktionierender Link
https://www.endstation-rechts.de/news/wal-qual-und-quote