Update! - Einladung zum Stöbern: Antifaschismus neu denken - eine Kritik

von: anonym anarchist am: 05.04.2026 - 18:38
Themen: 
Antifa
Indymedia
Medien
Soziale Kämpfe

"Es braucht mehr Forschung und Vorträge zu den deutschen Spanienkämpfer*innen, Meuten, Edelweißpiraten, Schwarzen Scharen, antifaschistischen Kampfbünden und fokussierten Einzelkämpfer*innen."

Nicht nur, aber auch im Zusammenhang mit dem Beitrag der Offenen anarchistischen Vernetzung Leipzig "Antifaschismus neu denken – Eine Kritik" https://knack.news/13224 sei hier auf die

- Die Bücher des Edition AV Verlags https://edition-av.de/ 

- Das Portal https://www.anarchismus.at/ - siehe die versch. Kategorien

- Versand https://www.anarchia-versand.net/ - siehe die versch. Kategorien

- sowie Artikel der Graswurzelrevolution, Untergrundblättle, ND usw.

- Kritisch lesen zB https://kritisch-lesen.de/inhalte?tags=anarchismus , https://kritisch-lesen.de/inhalte?tags=nationalsozialismus usw.

- Schalom Bibliothek https://schalom-bibliothek.org/

- Sozialistisches Archiv für Belletristik  https://nemesis.marxists.org/ 

hingewiesen.

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Es finden sich in obigen Links jede Menge Berichte, Texte und Bücher. Hier eine kleine Auswahl an aktuellem: 

- Jan Valtin - Tagebuch der Hölle 

- Georg Glaser - Geheimnis und Gewalt 

- Die radikale jüdische Tradition. Partisanen, Revolutionäre und Widerstandskämpfer 

- Jüdischer Widerstand im NS: Nicht wie Lämmer zur Schlachtbank 

- Das Karbidkommando. Edelweißpiraten gege Miesmolche 

- Heinz Jürgen Schneider: Rote Marine 

 

 

 

 

 

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http://www...
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Ergänzungen

Von: autor am: 06.04. - 00:57

funktionierende Links:

https://edition-av.de/ 

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https://nemesis.marxists.org

 

Von: aa am: 06.04. - 16:22

„Ja, ich kämpfte“. Von ‚Luftmenschen‘, Kindern des Schtetls und der Revolution. Biographien radikaler Jüdinnen und Juden
Rezension: https://www.graswurzel.net/gwr/2007/02/heraus-aus-dem-haus-der-knechtsch...

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Links:

Bei Edition AV muss in der URL bisschen rumprobiert werden dann öffnet sich die Seite.

Von: aa am: 06.04. - 16:42

https://edition-av.de/

https://nemesis.marxists.org

 