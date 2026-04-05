Update! - Einladung zum Stöbern: Antifaschismus neu denken - eine Kritik

"Es braucht mehr Forschung und Vorträge zu den deutschen Spanienkämpfer*innen, Meuten, Edelweißpiraten, Schwarzen Scharen, antifaschistischen Kampfbünden und fokussierten Einzelkämpfer*innen."

Nicht nur, aber auch im Zusammenhang mit dem Beitrag der Offenen anarchistischen Vernetzung Leipzig "Antifaschismus neu denken – Eine Kritik" https://knack.news/13224 sei hier auf die

- Die Bücher des Edition AV Verlags https://edition-av.de/

- Das Portal https://www.anarchismus.at/ - siehe die versch. Kategorien

- Versand https://www.anarchia-versand.net/ - siehe die versch. Kategorien

- sowie Artikel der Graswurzelrevolution, Untergrundblättle, ND usw.

- Kritisch lesen zB https://kritisch-lesen.de/inhalte?tags=anarchismus , https://kritisch-lesen.de/inhalte?tags=nationalsozialismus usw.

- Schalom Bibliothek https://schalom-bibliothek.org/

- Sozialistisches Archiv für Belletristik https://nemesis.marxists.org/

hingewiesen.

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Es finden sich in obigen Links jede Menge Berichte, Texte und Bücher. Hier eine kleine Auswahl an aktuellem:

- Jan Valtin - Tagebuch der Hölle

- Georg Glaser - Geheimnis und Gewalt

- Die radikale jüdische Tradition. Partisanen, Revolutionäre und Widerstandskämpfer

- Jüdischer Widerstand im NS: Nicht wie Lämmer zur Schlachtbank

- Das Karbidkommando. Edelweißpiraten gege Miesmolche

- Heinz Jürgen Schneider: Rote Marine