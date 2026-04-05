Update! - Einladung zum Stöbern: Antifaschismus neu denken - eine Kritik
"Es braucht mehr Forschung und Vorträge zu den deutschen Spanienkämpfer*innen, Meuten, Edelweißpiraten, Schwarzen Scharen, antifaschistischen Kampfbünden und fokussierten Einzelkämpfer*innen."
Nicht nur, aber auch im Zusammenhang mit dem Beitrag der Offenen anarchistischen Vernetzung Leipzig "Antifaschismus neu denken – Eine Kritik" https://knack.news/13224 sei hier auf die
- Die Bücher des Edition AV Verlags https://edition-av.de/
- Das Portal https://www.anarchismus.at/ - siehe die versch. Kategorien
- Versand https://www.anarchia-versand.net/ - siehe die versch. Kategorien
- sowie Artikel der Graswurzelrevolution, Untergrundblättle, ND usw.
- Kritisch lesen zB https://kritisch-lesen.de/inhalte?tags=anarchismus , https://kritisch-lesen.de/inhalte?tags=nationalsozialismus usw.
- Schalom Bibliothek https://schalom-bibliothek.org/
- Sozialistisches Archiv für Belletristik https://nemesis.marxists.org/
hingewiesen.
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Es finden sich in obigen Links jede Menge Berichte, Texte und Bücher. Hier eine kleine Auswahl an aktuellem:
- Jan Valtin - Tagebuch der Hölle
- Georg Glaser - Geheimnis und Gewalt
- Die radikale jüdische Tradition. Partisanen, Revolutionäre und Widerstandskämpfer
- Jüdischer Widerstand im NS: Nicht wie Lämmer zur Schlachtbank
- Das Karbidkommando. Edelweißpiraten gege Miesmolche
- Heinz Jürgen Schneider: Rote Marine
Ergänzungen
funktionierende links
funktionierende Links:
https://edition-av.de/
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https://nemesis.marxists.org
Ergänzung Buch
„Ja, ich kämpfte“. Von ‚Luftmenschen‘, Kindern des Schtetls und der Revolution. Biographien radikaler Jüdinnen und Juden
Rezension: https://www.graswurzel.net/gwr/2007/02/heraus-aus-dem-haus-der-knechtsch...
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Links:
Bei Edition AV muss in der URL bisschen rumprobiert werden dann öffnet sich die Seite.
funktionierende Links
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