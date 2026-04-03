Heraus gegen Krieg und Kapitalismus

Weltweit wird Krieg geführt. Bürgerkriege wie in Syrien, asymetrische Kriege zwischen Israel, der Hamas und der Hisbollah oder konventionelle Kriege wie der Angriff Russlands auf die Ukraine oder der der USA und Israels auf den Iran. Die wahnsinnige Brutalisierung hinzu Genoziden und Massakern an der Zivilbevölkerung, die absurde Gamifizierung durch den Drohnenkrieg und die drohende Vernichtung der Menschheit im Atomkrieg schreien nach einer internationalen Bewegung für Abrüstung und Demilitarisierung, für Solidarität und Gerechtigkeit!

Gleichzeitig macht eine globale Verstrickung und Vernetzung der Konflikte Positionierungen immer schwieriger. Einfache, einseitige Konfliktlösungen und Lagerdenken greifen um sich. Der aktuelle Angriff auf den Iran macht das nur allzu deutlich.

Und Europa und die BRD? Auch hier wird sich am globalen Wettrüsten beteiligt. Zwar führt der Bundeskanzler desöfteren das Wort "Völkerrecht" spazieren, doch die Grundprämisse bleibt die gleiche: wenn "unsere" wirtschaftlichen Interessen bedroht sind, ist das Militär ein privates Mittel zur Durchsetzung derselben. Dazu verdient die BRD wie kaum ein anderes Land an Waffenexporten weltweit.

Wir treten ein für eine globale Entmilitarisierung. Weltweit sind Zivilist*innen die Hauptbetroffenen der kriegerischen Gewalt. Das Militär ist weltweit einer der größten Klimakiller. Das Militär ist weltweit Katalysator für männliche Gewalt und patriarchale Unterdrückung.

Wir treten ein für einen gesamtgesellschaftlichen Umbruch. Die Eskalation kriegerischer Gewalt geht auf die kapitalistische Krise zurück. Die Industrienationen konkurrieren immer schärfer um Rohstoffe, Handelswege, Macht und Einfluss. Gleichzeitig zerfallen die ausgebeuteten Regionen und werden regiert von Warlords, Islamisten und Milizen.

Wir treten ein für die Rechte von allen Flüchtenden. Millionen Menschen fliehen vor Krieg. Sie müssen geschützt werden. Weg mit der Festung Europa!

Solidarität mit den Freiheitsbewegungen weltweit! Im Sudan, in Syrien, im Iran und überall!