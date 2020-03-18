Beschlagnahmt Zine 1.1.0 erschienen
Hier ist die neue Version des Beschlagnahmt Zine, mit Tipps wie ihr eure Daten und eure Kommunikation vor neugierigen Nasen schützen könnt.
Die meisten Inhalte sind wie bekannt. Geändert hat sich folgendes:
- Neue Anleitung zur Nutzung von Verschlüsselung mit "Glaubhafter Abstreitbarkeit"
- Anpassung der Anbieterliste
- Hinweise zum Thema Telefonie und Videotelefonie
- Mehr Erklärungen zu Vor- und Nachteilen von VPNs
- einige kleinere Änderungen
Während der aktuellen Pandemie werden viele Treffen und Besprechungen ins Internet verlagert. Denkt daran, das damit auch gewisse Risiken verbunden sind. Redet nicht am Telefon, auf Skype, Facebook, Discord, über WhatsApp, Telegram oder SMS über politische Aktivitäten. Es gibt genug Alternativen, von denen auch viele im Heft vorgestellt werden.
Wie auch bei den letzten Veröffentlichungen sind Korrekturen, Hinweise, Fragen und Ergänzungen willkommen. Einfach hier als Kommentar, oder per Mail an beschlagnahmt (at) riseup.net
Stay Safe!
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