Vorläufige Thesen zum Ausnahmezustand

2. In einem seit mindestens vier Jahrzehnten beispiellosen Tempo werden in diesen Tagen Grundrechte beschnitten und öffentliche Räume begrenzt. Es zeigt sich, wie fragil jener historische Prozess ist, der den potentiell immer machtvolleren modernen Staat zunehmend als Garanten individueller Freiheitsrechte in die Pflicht nimmt. Ist die Integrität seiner Bevölkerung, die Volkswirtschaft oder die Staatlichkeit selbst bedroht (und alles drei greift schnell ineinander), regiert der Ausnahmezustand und alle die staatliche Machtfülle begrenzenden Freiheitsrechte sind mit einem Federstreich auszuhebeln. In der aktuellen Aussetzung von Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsausübung etc entlarvt sich der Staat als in letzter Instanz autoritär – wird dabei aber von seiner Bevölkerung als Stimme der Vernunft und Beschützer erlebt.

3. Von den teilweise vernünftigen Zielsetzungen dieser Maßnahmen abgesehen, ist ein weiterer Grund für die grassierende Obrigkeitsgläubigkeit das allerorten beschworene Wir-Gefühl. Es entsteht das Bild der deutschen Bevölkerung als ein gleichermaßen betroffenes Kollektiv, dass die selben Interessen verfolgt, sich schützend vor seine Schwachen stellt und dabei von seinem Staat angeleitet wird. Eine solche Gemeinschaftsfiktion ist immer bedrohlich, sie ist aber auch schlicht falsch. Wenn in Berlin die Tafeln geschlossen werden trifft das einige sehr hart und andere nicht. Die Situation von solchen Lohnabhängigen, die sich selbst als Angehörige von Risiko-Gruppen allmorgendlich in Bus und Bahnen zwängen müssen, ist anders als die Doppelbelastung jener, die Home Office und Kinderbetreuung verbinden sollen und unterscheidet sie von den Besserverdienenden, die eine private Kinderbetreuung zahlen können. Diese unterschiedlichen Perspektiven und Betroffenheiten von staatlichen Maßnahmen kommen momentan sowohl im institutionalisierten Politikbetrieb als auch im Großteil der Massenmedien nicht vor.

4. Und hier liegt ein weiterer Grund für die positive Wahrnehmung der staatlichen Verordnungen: In der deutschen Presse indet Dissens fast nicht mehr statt, herrscht nahezu völlig Einigkeit in der Beschreibung des Problems und der vermeintlich richtigen Lösungen. (Einige wenige, schon eher linksradikalen Medien mal ausgenommen.) Dies erinnert ein wenig an die Stimmungsmache mit der seinerzeit die Austeritäts-Maßnahmen gegen Griechenland hierzulande befeuert wurden, geht aber über die damalige Homogenisierung der öffentlichen Meinung noch hinaus. Von den Verfechtern der bürgerlichen Demokratie, die gerne betonen, dass jedem Eingriff in Grundrechte eine Güterabwägung und öffentliche Diskussion der Angemessenheit vorausgehen muss, ist momentan nichts zu hören. Wenn es darum geht, staatliche Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, "gibt es keine Parteien mehr sondern nur noch Deutsche", wie die ganz große Koalition von Linkspartei bis AfD bei der Annahme des Gesetzes zur Kurzarbeit in Rekordtempo gezeigt hat. Mit den in diesen Tagen erlassenen wirtschaftlichen Sofortmaßnahmen dürften bereits erste Weichen gestellt werden, wie die Kosten der Krise verteilt werden sollen – ohne störende Debatten.

5. Die Beseitigung von Freiheitsrechten, die Beschwörung eines nationalen "Wir" und die Homogenisierung der öffentlichen Debatte – all das sind Elemente einer faschistischen Formierung der Gesellschaft. Es macht aber keinen Sinn, die Entwicklung der letzten Tage als faschistisch zu beschreiben (unter anderem fehlt eine faschistische Bewegung die sie trägt und vorantreibt). Dennoch demonstriert die akutelle Entwicklung, wie schwach die gesellschaftlichen Kräfte sind, die eine faschistische Entwicklung im Ernstfall im Schach halten würden. Die gegenwärtige Ergebenheit in den Ausnahmezustand mag auch mit rationaler Einsicht in die Notwendigkeit gewisser Einschränkungen zusammenhängen, zwei andere Momente dürften aber weit bedeutsamer sein: Zum einen das Auftreten von Expert*innen, die die Notwendigkeit der ergriffenen Maßnahmen unterstreichen und die Maßnahmen selbst – frei nach dem Motto, wenn der Staat einen solch hohen Aufwand betreibt, muss es sich um ein ernstes Problem handeln. Beides wäre auch zu haben, wenn der Anlass nicht rational sondern in hohem Maße inhuman wäre. Und schließlich herrscht momentan das perfekte Klima für Tabubrüche. Sei es der Einsatz der Bundeswehr im Inneren oder bei weiter andauernder Eskalation vielleicht sogar die erstmalige Anwendung der Notstandsgesetze. Grundsätzlich gilt: Alles was jetzt schon einmal stattfindet, ist in der nächsten Ausnahmesituation mit deutlich geringeren politischen Kosten zu haben.

6. Es ist davon auszugehen, dass der gegenwärtige Ausnahmezustand mit Bezug auf den Corona-Virus ein paar Wochen oder auch einige Monate andauern wird. Er ist zugleich die erste Phase einer globalen Verwertungskrise des Kapitalismus, die vermutlich mehrere Jahre andauern und die vorherige Krise (Lehmann-Brothers, Euro-Krise...) an Schwere übertreffen wird. Dies liegt teils an den durch Virus und Quarantäne global unterbrochenen physischen Wertschöpfungsketten, in hohen Maße aber auch am Platzen der an den Finanzmärkten entstandenen Spekulationsblasen, die nach der unzureichenden Überwindung der letzten Krise unweigerlich entstehen mussten. Gerade für eine antikapitalistische Linke könnte es sich als fatal erweisen, dass der Auftakt einer neuen Krise mit der Verhängung des politischen Ausnahmezustands zusammen fällt. Erinnert sei an die Klimaverhandlungen Ende 2015 in Paris: Damals wurden Proteste größten Teils verhindert – auf Basis von Notstandsgesetzen, die aufgrund eines islamistischen Terroranschlages erlassen worden waren. Es besteht die Gefahr, dass sich dieses Muster in diversen Staaten, auch in Deutschland, wiederholt. Helfen könnte eine wachsame Linke, die rechtzeitig mit gesellschaftlichen Interventionen beginnt.

7. Hier als Einzelperson eine umfassende Agenda für die radikale Linke aufzustellen wäre vermessen, dennoch lassen sich einige Punkte benennen: Es ist gerade in Zeiten von Versammlungsverboten, Absagen von Kongressen und der Schließung von Veranstaltungsorten sehr wichtig, eine linke Debatte fortzuführen, eine Kritik des Ausnahmezustands zu erarbeiten und in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch über eine emanzipatorische, antikapitalistische Strategie in der heraufziehenden Krise sollte schon jetzt nachgedacht werden. In dem Maße, wie Mobilisierungen wegen dem Versammlungsverbot entfallen (etwa die große Mietendemo in Berlin), sollte über alternative (und nicht nur digitale!) Aktionsformen nachgedacht werden. Es scheint vernünftig, hierbei für ein paar Wochen auf große Versammlungen zu verzichten und mit verschiedensten Kleingruppenaktionen politische Statements zu setzen. Von allerhöchster Dringlichkeit ist nun aber die Forderung, die Geflüchteten-Lager auf den griechischen Inseln zu schließen und den Menschen dort den Zugang in die europäischen Kernländer zu ermöglichen. Mit jeder Stunde, in der dort weiterhin große Gruppen geschwächter Menschen unter hygienisch katastrophalen Zuständen zusammengepfercht werden, steigt die Gefahr eines Seuchenausbruchs von albtraumhaften Dimensionen.