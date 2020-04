Veröffentlich von Grupo Barbaria, von uns übersetzt. Weitere anarchistische und revolutionäre zu Coronavirus-Krise, zu finden unter andem auf panopticon.blogsport.eu und ausnahmezustand2020.blackblogs.org

Im Angesicht der Heiligen Familie des Kapitals, lasst uns unser Leben durch sozialen Antagonismus verteidigen

In diesem Artikel wollen wir auf die Fragen eingehen, die sich aus dem aktuellen Alarmzustand ergeben, den die Regierung von Pedro Sanchez in Spanien verordnet hat, sowie auf die Maßnahmen, die sie am Dienstag, dem 17. März, angekündigt hat. Wir leben in Zeiten einer tiefen sozialen Krise, einer Gesundheitskrise, die gleichzeitig mit einer Wirtschaftskrise, dem Klimawandel, psychologischen und politischen Krisen usw. verbunden ist. In Wirklichkeit stehen wir vor der Krise einer Welt, die zu kollabieren beginnt, die aus ihrer historischen Zeit herausläuft: Es ist die Welt des Kapitals. Es ist die Krise des Kapitals.

Nationale Einheit? Zu wessen Verteidigung?

Man sagt uns, dass Krankheit und Ansteckung keine Klasse, keine Ideologie, keine Rasse kennt, dass sie alle gleichermaßen angreift und dass wir als Spanier gemeinsam, mit Einheit, mit sozialer Disziplin reagieren müssen, weil wir Mitglieder einer großen Nation sind. Alle politischen Parteien sind sich einig. Abgesehen von den Nuancenunterschieden aufgrund politischer Marketingbedürfnisse verteidigen Gewerkschaften, Geschäftsleute und Banken die Maßnahmen der Regierung. Sie alle sind vereint, denn wir sitzen im selben Boot, unserem Land, gegen einen gemeinsamen Feind, den Coronavirus. Es wird uns nicht besiegen, sagt man uns. Am Ende dieser Monate wird alles zur vermeintlichen Normalität von vorher zurückkehren, zur Normalität des Kapitals. Pedro Sanchez wiederholt besessen und jedes Mal aufs Neue, dass dies nur eine vorübergehende Krise sei.

Die Bourgeoisie hat Angst.

Sie sind verängstigt.

Und sie hat Grund dazu.

Darüber hinaus agieren sie je nach Ort geteilt. Es gibt Regierungen, die zentralisierte Entscheidungen verspätet getroffen haben, wie das chinesische Kapital, und andere wie Italien oder Spanien, die noch länger brauchten, um zu reagieren und die Bevölkerung teilweise zu isolieren. Sie reagieren erst spät auf die Ausbreitung der Krankheit, denn was ihnen wirklich Sorgen bereitet, ist, wie wir später erklären werden, die Gesundheit der Wirtschaft des Kapitals. In Frankreich sind die Maßnahmen viel jüngeren Datums. Sie haben nicht einmal die Kommunalwahlen am Sonntag, den 15. März, gestoppt, und im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten scheint man sich für eine malthusianische Lösung zu entscheiden, d.h. dass, wer sterben muss, sterben soll (obwohl sie wahrscheinlich hierbei zurückrudern werden müssen). Inzwischen breitet sich das Virus auf der ganzen Welt aus und erreicht Lateinamerika und Afrika. Das Virus breitet sich mit der Geschwindigkeit des Waren- und Kapitalverkehrs aus.

Wir alle haben die Widersprüche erkennen können, in die der Alarmzustand der PSOE-Podemos-Regierung eintritt. Man sagt uns, dass sie sich um die Gesundheit der Menschen sorgen, und doch gehen Millionen von Menschen jeden Tag zur Arbeit. Und Tatsache ist, dass es die Bedürfnisse des Kapitals sind, die die Bedürfnisse der Gesellschaft, in der wir leben, kennzeichnen. Die Nützlichkeit der Dinge wird durch ihren Preis gekennzeichnet, durch die wirtschaftliche Rentabilität, die sie für die Unternehmen erzeugen. Es gibt keinen menschlichen Nutzen bei der Herstellung von Autos, aber es gibt einen sozialen Nutzen, der in erster Linie regiert, nämlich den des Kapitals. Wenn keine Autos hergestellt werden, sinkt der Gewinn dieser Unternehmen, und sie werden zur Schließung gezwungen. Dies erhöht die Arbeitslosigkeit und die Schwierigkeiten der Proletarier, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft und ihr Leben zu reproduzieren.

Was wollen wir hiermit hervorheben? Dass wir in einer Welt leben, die von dem Kapital und Wert dem beherrscht wird. Und das entspricht ganz und gar der Art und Weise, wie mit der gegenwärtigen Krise umgegangen wird. Wenn wir sagen, dass das Kapital die Wurzel der Krise ist, dann sagen wir damit nicht etwas Oberflächliches. Was wir damit sagen wollen, ist, dass die unpersönliche Maschine, die Wert ist, mit ihrer allesfressenden Logik die Geburt von immer mehr Viren fördert, weil sie dazu neigt, immer mehr Ecken des Planeten zu besiedeln, und wie sie die intensive Fleischindustrie entwickelt. Gleichzeitig sieht sie sich mit der Ausbreitung dieser Epidemien aus ihrer Logik heraus konfrontiert, so dass sie versucht, das Skelett der Produktion und Reproduktion der wirtschaftlichen Aktivitäten so weit wie möglich zu erhalten.

Was wäre ein angemessener Weg, um uns gegen diese Art von Virus zu schützen? Der Versuch, die soziale Produktion drastisch zu reduzieren, diesen grenzenlosen Megalopolen, die die Städte heute sind, ein Ende zu setzen, eine Kontrolle des Konsums, die die menschlichen Grundbedürfnisse befriedigt, das Ende der Schule als Instrument der Indoktrination und der sozialen Disziplin, das Ende der Unterwerfung der Menschen unter die Maschinen, die Abschaffung der Unternehmen usw.

Wir listen einige der Maßnahmen auf, die in dem von Bordiga auf der Forlí-Konferenz 1952 entwickelten Revolutionären Sofortprogramm festgelegt sind, Maßnahmen, die während des revolutionären Prozesses für den Übergang zum umfassenden Kommunismus angewendet werden sollen. Sie sind diejenigen, die wir als Menschheit anwenden müssten, um nicht nur die Krise des Coronavirus zu bewältigen, sondern ganz allgemein die immer brutalere Katastrophe, auf die uns die Erschöpfung der kapitalistischen Gesellschaft zusteuert. Letztlich handelt es sich um Maßnahmen, die die soziale Mobilität, d.h. die Mobilität von Kapital und Gütern-Waren, stoppen werden. Wir brauchen einen Plan zur Verteidigung der Spezies: Diesen Plan, dieses Programm zur Verteidigung der Spezies, sowie die wirkliche Bewegung, die dazu neigt, ihn durch die Abschaffung der gegenwärtigen Situation durchzusetzen, nennen wir Kommunismus.

Das Kapital ist dazu nicht in der Lage, weil seine soziale Substanz, das, was ihm Leben gibt, abstrakte Arbeit, Lohnarbeit ist. Dies ist eine weitere Lektion, die wir sicher aus dieser Erfahrung ziehen können. Ohne Lohnarbeit bricht das Funktionieren der Unternehmen zusammen, die wirtschaftlichen Aktivitäten brechen zusammen, die Gesellschaft zerfällt. Kapital ist nichts anderes als aufgeblasener Wert, d.h. Geld, das durch die Ausbeutung abstrakter Arbeit in mehr Geld verwandelt wird, die die soziale Substanz ist, die alle Waren gleich macht. Diese Schlussfolgerung ist auch deshalb sehr wichtig, weil sie uns hilft, eine neue Schlussfolgerung zu ziehen: Es ist unerlässlich, die Lohnarbeit abzuschaffen, die einer Gesellschaft, die sich Tätigkeiten zuwendet, die aus menschlicher Sicht sinnlos sind, die aber notwendig sind, um diesem globalen und unpersönlichen Zombie, den das Kapital heute darstellt, Leben einzuhauchen.

Aus dem, was gesagt wurde, können wir klar erkennen, dass der Virus kein „schwarzer Schwan“ ist, wie die Strategen und Ökonomen des Kapitals verteidigen. Das heißt, es ist kein merkwürdiges Element, das sich gegen ein System bei guter Gesundheit wendet. Es ist ein Virus, der durch die Dynamik des Kapitals selbst gefördert wird (wie andere, die gekommen sind und andere, die kommen werden) und der sich mit der Geschwindigkeit der Kapitalzirkulation bewegt. Das ist sehr wichtig, um die Opposition und den festen Antagonismus zu verstehen, den wir angesichts all der ideologischen Diskurse haben müssen, die uns von allen Regierungen verkauft werden, wenn sie uns sagen, dass wir alle im selben Boot sitzen.

Das hat es noch nie gegeben und wird es auch nie geben. Wir leben in einer Gesellschaft, die von brutalen sozialen Gegensätzen geplagt ist, in der die Interessen des Kapitals und seine Gewinnmaximierung gegen diejenigen von uns ausgespielt werden, die unsere Arbeitskraft verkaufen, um zu überleben, und die in der Luft schweben, wenn nicht jemand unsere Arbeitskraft "kauft", die immer auf Instrumente des kapitalistischen Räderwerks, seiner unpersönlichen Maschine reduziert und in unseren menschlichen Bedürfnissen verdinglicht werden. Also, ja, wir sprechen über den Antagonismus zwischen Proletariat und Kapital. Aus diesem Antagonismus heraus müssen wir unsere menschlichen Bedürfnisse verteidigen.

Sie werden nicht müde zu sagen, dass dies ein Krieg ist und dass wir vereint sein müssen. Es ist die gleiche Strategie, die in allen imperialistischen Kriegen angewandt wird. Es ist die Strategie, das Proletariat in Kanonenfutter zu verwandeln, um seine Interessen, die Interessen des Kapitals, zu verteidigen. In dieser Krise können wir sehr gut sehen, was Marx sagte: Regierungen sind nichts anderes als "der Verwaltungsrat des allgemeinen Kapitals". Es ist die Funktion, die das Organ bestimmt, und in diesem Fall besteht seine Funktion darin, nicht dem Menschen, sondern dem Kapital und seinen Bewegungen die Atmung zu ermöglichen, Bewegungen, die Anzeichen einer gefährlichen Lähmung aufweisen. Deshalb fürchten sie sich.

Wie wir sagten, besteht ihre Strategie darin, uns im Namen der nationalen Einheit, des Kampfes für ein größeres Gut (das des Kapitals) und der Siegesversprechen gegen den angeblichen Feind (in diesem Fall den Coronavirus) in Kanonenfutter zu verwandeln, wie sie es mit unseren proletarischen Brüdern in anderen Kriegen getan haben.

Im Namen dieser Heiligen Familie, dieser nationalen Einheit, arbeiten Hunderttausende von Arbeitern in Callcentern, in Fabriken, in Büros oder Supermärkten, gedrängt in öffentlichen Verkehrsmitteln, gefangen auf Autobahnen oder in Reihen von Tischen und Stühlen, mit kaum Platz, von wo aus sie immer noch gezwungen sind, sich zu unterwerfen und die dem Kapital gebührende Produktivität auszuüben. Wir wissen bereits, dass diese Gesellschaft zwei Alternativen bietet: entweder krank zu werden oder hinausgeworfen zu werden und wieder in der Luft zu schweben.

Und was ist mit den CIEs (A.d.Ü., Abschiebeknäste), in denen Tausende Proletarier aus anderen Ländern zusammengedrängt werden, weil sie ihr Leben verbessern wollen, oder mit den Gefangenen in den Gefängnissen, die eine lebenslängliche Haftstrafe (und nicht nur für einige Wochen) absitzen und darauf warten, dass sich die Seuche ausbreitet.

Mit anderen Worten, die proklamierte Einheit ist nichts anderes als die Handschellen, die uns zu Interessen vereinen, die nicht unsere eigenen sind, und zu einem Schiff (das Kapital), das zu sinken beginnt.

Deshalb sind die Kämpfe, die in Fabriken wie Mercedes in Vitoria-Gasteiz, Iveco oder Renault in Valladolid ausgebrochen sind, oder die Aufstände wie bei der CIE in Aluche in Madrid, so wichtig und folgen auf andere Kämpfe, die bereits in anderen italienischen Fabriken ausgebrochen sind. Wir sind kein Kanonenfutter für das Kapital. Dieser Haushalt, die Verteidigung unserer menschlichen Bedürfnisse, ist eine Grundvoraussetzung für die Zukunft. Die Zukunft, die wir vor uns haben, ist die einer Katastrophe von immer bestialischeren Ausmaßen, verursacht durch die historische Erschöpfung des Kapitalismus als globales und totales Herrschaftssystem.

Etwas ganz anderes als das, was uns die Herrscher der Linken des Kapitals versprechen. In einer seiner Reden der letzten Tage wiederholt Pedro Sánchez tausendmal, dass es nur eine vorübergehende Krise ist, es ist nur eine vorübergehende Krise, es ist eine vorübergehende Krise... Als ob eine Wiederholung etwas helfen würde. In Wirklichkeit gesellt sich diese globale Pandemie zu der allgemeineren Wertkrise der Kapitalgesellschaft (die Vertreibung der lebendigen Arbeit durch die Automatisierungsprozesse und der allgemeine Rückgang der Profitrate), zu den sozialen Revolten, die im Gange sind und die die Protagonisten des Jahres 2019 waren, und zu den klimatischen Veränderungen, die im Gange sind. All dies hat einen gemeinsamen Vektor, das Kapital und seine Bewegungen einen natürlichen Antagonisten, die proletarischen Aufstände im Gange; und eine Lösung, auf die der gegenwärtige historische Kurs ausgerichtet werden kann, den Kommunismus als Lebensplan für die Spezies, eine adäquate Verteilung, die die menschlichen Bedürfnisse außerhalb der mörderischen Logiken des Kapitals befriedigt. Wir leben in interessanten Zeiten, in Zeiten von Krise und Katastrophe, von Aufständen und Pandemien. In diesem Horizont wird die Revolution zu einer Notwendigkeit, zu einem notwendigen Instrument, das die unmittelbare Verteidigung unserer Bedürfnisse mit dem historischen Ziel einer menschlichen Gemeinschaft verbindet, die alle ihre Bedürfnisse befriedigt, die vom Kapital verleugnet werden.

Sicherheit oder Nihilismus?

Dieser so ansteckende Virustyp wird mit Isolierung bekämpft. Wir haben bereits erklärt, dass diese Isolierung dem Wesen des Kapitals, seiner fortwährenden und unendlichen Bewegung der Produktion und der unaufhörlichen Zirkulation von Gütern zuwiderläuft. Der Staat beabsichtigt, diese teilweise Lähmung der Mobilität mit seinen Instrumenten durchzuführen: Armee, Polizei, Bußgelder, Strafen und Drohungen. In diesen Tagen des Alarmzustands leben wir einen der Träume des Kapitals, den Traum von seinen Ursprüngen, der in Wirklichkeit den Traum von seinem Niedergang darstellt: den Krieg aller gegen alle im Zustand der Natur, der uns durch soziale Leere und gemeinsame Angst dazu zwingt, uns einem Souverän zu unterwerfen, einem souveränen Leviathan der Sicherheit. Die soziale Isolation, die Zerstäubung von Molekülen, die in voneinander getrennten Häusern eingeschlossen sind, diese soziale Leere wird vom Staat gefüllt, der zum Herz und zu den Blutgefäßen werden will, die die Gemeinschaft vereinen. Eine fiktive Gemeinschaft, die kein Eigenleben führt, das über das hinausgeht, was der Staat ihr mit seinen Mechanismen der Sicherheit und Ordnung, der sozialen Disziplin und der Repression zu verleihen beabsichtigt.

Wir verteidigen nicht gegen den Staat und seine Ordnung, gegen seinen Alarmzustand, einen individualistischen Nihilismus, bei dem jeder tut, was er will, unabhängig vom Gemeinwohl der Gemeinschaft. Dieser Nihilismus ist nur die Kehrseite der Medaille der fiktiven Gemeinschaft, die der Staat ist: einzelne Atome, die sich ohne gesunden Menschenverstand in alle Richtungen bewegen, wie kopflose Hühner, und der Staat als einziger Weg zum Aufbau einer Gesellschaftsordnung, in der diese Atome konvergieren. Deshalb ist es eine falsche Dichotomie im Kapital, die sich gegen Ordnung und Freiheit richtet, wie jene, die sich gegen Demokratie und Totalitarismus richtet, von Spanien bis China.

Demokratie ist das soziale Wesen des Kapitals. In einer Welt, in der Menschen eine Ware sind, in der wir unsere individuelle Arbeitskraft verkaufen müssen, konkurrieren wir miteinander, um den besten Ertrag aus unserer bestimmten Ware im Vergleich zu anderen Waren zu erzielen. Unser gemeinsames Sein als Proletarier, als Klasse, als mögliche Partei, die aus der Verteidigung unserer unmittelbaren und historischen Bedürfnisse geboren wird, verschwimmt in der Atomisierung des kapitalistischen Wettbewerbs, der uns auch darauf reduziert, Rechtssubjekte, Bürger zu sein, die voneinander isoliert sind, die ab und zu, wiederum isoliert, wählen. Es handelt sich um das soziale Wesen des Kapitals, das den Staat zur einzigen Möglichkeit eines fiktiven gemeinsamen Wesens macht, das uns gleichzeitig als Menschen isoliert, uns unaufhörlich und beständig als Ware kommuniziert. Das ist wiederum das große Problem, das das Kapital in seiner inneren Erschöpfung in Krisen wie dieser hat. Sie isoliert uns als Personen und Menschen, aber kommuniziert uns als Ware. Die Bewegung des Kapitals ist die Bewegung von Menschen, die der Bewegung von Dingen und Maschinen untergeordnet sind. Von einander isoliert, kommunizieren wir nur durch sie, durch die Dinge, in ihrer Form als Ware. Das meinte Marx, als er vom Fetischismus der Ware und des Kapitals sprach.

Das Coronavirus hat eine Debatte über die politischen Formen der Staaten zur Bewältigung dieser Krise auf den Tisch gelegt, wobei es in einigen Fällen die Verwaltung zentralisierterer Staaten wie China beansprucht. Für uns sind all diese Debatten zweitrangig, die wesentlich zwischen diktatorischen und demokratischen Regimen unterscheiden, von der politischen Formalität, zwischen China und den westlichen Parlamenten. Alle modernen Regime sind gleichermaßen demokratisch und totalitär. Wir leben in einem demokratischen Totalitarismus, der das soziale Wesen des Kapitals in seinem individualistischen Wesen (als isolierte Atome) und in der totalitären Tendenz, dass die Ware und der Staat unser ganzes Leben einnehmen, perfekt zum Ausdruck bringt. Und das ist universell. Es ist eine Lektion, die der Kapitalismus und seine Demokratien aus den Faschismen nach 1945 gelernt haben, militärisch besiegt, aber siegreich in einigen ihrer Lektionen, mit denen sie beabsichtigten, dem Kapital in der Krise Leben einzuhauchen.

Wie die Gefährten von Chuang sagen, leben wir mitten in einem umgekehrten Generalstreik. Anders als bei einem Generalstreik leben wir isoliert, auf Beschluss des Alarmzustands, aber wir alle stellen uns viele Fragen, wichtige Fragen. Wir leben in einem kathartischen Moment: Warum sind wir eingesperrt? Wird es für lange Zeit sein? Wie wird unsere Zukunft aussehen? Werden meine Liebsten sterben? Warum werde ich zur Arbeit geschickt? Was wird mit mir geschehen, wenn ich in den Streik trete? Einige dieser Fragen können wir mit Nachdruck beantworten, insbesondere die letzte: Nein, es handelt sich nicht um eine vorübergehende Krise. Die Welt des Kapitals bricht langsam, aber unumkehrbar zusammen, in einen Zusammenbruch, der nicht das ist, was die Ökologen und Dekonstruktivisten verkauft hatten. Der Kapitalismus verschwindet nicht in seinem Zusammenbruch, noch dekomplexiert er, aber in seiner vollen Katastrophe droht er uns mit dem Aussterben, wenn wir nicht in der Lage sind, ihn zu beenden und einen Lebensplan für die Spezies zu organisieren. In diesem Sinne sind alle Möglichkeiten gegeben. Es ist keine Utopie. Und gleichzeitig sind wir in unserem Gewissen weit entfernt von diesem historischen Ziel, von einem Horizont alternativer Möglichkeiten zum Kapitalismus. Wir sind Materialisten und nicht Aufgeklärte, wir wissen, dass aus den Klassenkämpfen, die sich in der letzten Periode entwickelt haben und in die sie sicherlich in der Zukunft kommen werden, diese historische Notwendigkeit und die Möglichkeit der Umkehrung der Praxis des Kapitals geboren wird. Ihre Praxis ist mörderisch, mörderisch für die Lebenden und die Toten.

Fiktives Kapital und bourgeoise Pläne

Die Coronavirus-Krise beschleunigt sich und ist mit der allgemeineren Krise des Kapitals verbunden. Es ist sehr wichtig, dies im Hinblick auf die Steuer- und Geldpolitik zu verstehen, die von den verschiedenen europäischen Regierungen umgesetzt wird, um die gegenwärtige wirtschaftliche Lähmung einzudämmen.

Die durch das Conoravirus ausgelöste Krise dringt in den Körper eines Patienten, eines Kapitals, ein, der nicht gerade in guter Gesundheit ist, eines chronisch Kranken, dessen Gesundheitszustand sich im letzten Jahrzehnt verschlechtert hat. Der Ursprung der Krankheit ist eine irreversible Metastasierung. Das Schicksal ist sicher und gewiss: der Tod des Kapitals durch seine historische Erschöpfung, durch die Erschöpfung des Wertes und seiner sozialen Substanz, der Arbeit. Die eingesetzten Palliativbehandlungen, die Vermehrung des fiktiven Kapitals, verlängern das Leben des Kranken, aber sie explodieren in Krisenmomenten, wie wir in der Krise von 2008 oder derzeit in den Bewegungen der Weltbörsen sehen konnten. Und das wir nicht als übertrieben bezeichnet werden sollten, im Gegenteil: Wir sind einfache Anatomen des Todesrufs des Kapitals. Es ist die WHO und viele Biologen, die uns zum Beispiel sagen, dass dieses Virus weder das letzte noch das virulenteste ist, das unser Leben in der nächsten historischen Zeit bedrohen wird.

In diesem schwierigen Kontext sind die von den Regierungen beschlossenen Maßnahmen nichts anderes als Linderungsmittel, die versuchen, etwas Zeit in die Zukunft zu kaufen, eine Zeit, die jedoch immer kürzer wird. All dies, während er wie besessen wiederholt, dass dies nur eine vorübergehende Krise ist, eine vorübergehende Krise, eine vorübergehende Krise... Wie Pedro Sánchez mit beharrlich wiederholt. Und wir wissen sehr wohl, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass wir vor einer Angebotskrise stehen (wie die Bourgeoisökonomen pedantisch sagen würden), d.h. vor einer Krise aufgrund der Schwierigkeit, das Kapital zu bewerten, zu der der wirtschaftliche Stillstand dieser Wochen hinzukommt, der die Angebotskrise beschleunigt und verstärkt. Eine Krise, die nicht durch eine einfache Liquiditätsspritze, durch Zentralbanken oder eine fiskalische Ausgabenpolitik überwunden werden kann, denn das Problem sind die Gewinne, die die Unternehmen in diesen Wochen aufgrund der Lähmung eines Großteils des Produktionsgefüges nicht erwirtschaften.

Offensichtlich beanspruchen wir nicht den sofortigen Zusammenbruch des Kapitals. Der Kapitalismus hat in seinem Niedergang noch viel Fahrt in sich. Was wir bejahen, ist, dass wir in eine neue Epoche eintreten, in die Epoche der Erschöpfung des Kapitals als soziales Verhältnis, eine Epoche, die mehr und mehr von den Aufständen unserer Klasse und der Krise des Kapitals geprägt ist.

Um auf die Maßnahmen der Regierung von Pedro Sánchez zurückzukommen: Sie sind nicht wirklich so ehrgeizig, wie sie dargestellt wurden. 200 Milliarden, davon 117.000 öffentliche und 83.000 private. Von den öffentlichen Mitteln werden nämlich nicht die Gelder direkt vom Staat investiert, sondern der Staat tritt als bloßer Bürge auf, falls die Kredite privater Unternehmen nicht eingezogen werden, und versucht so, deren Bankrott zu vermeiden. Und das ist das Geheimnis des Plans. Sie soll zu einem großen Teil Kredite zur Finanzierung dieser Zeit der Lähmung der privaten Wirtschaftstätigkeit mobilisieren. Dem Proletariat wird ein Moratorium für die Zahlung von Hypotheken und Einnahmen für die schwächsten Sektoren versprochen (auf jeden Fall müssen sie weiter zahlen), und vor allem wird die Entlassung der Arbeiter durch den Einsatz der ERTEs (A.d.Ü., eine Variante von Kurzarbeit-Entlassung in Spanien) massiv erleichtert, obwohl die Unternehmen riesige Gewinne erzielen. Darum geht es im Reformismus von Podemos, wenn er als Eroberung der Arbeiter die Tatsache fördert, dass Millionen von Arbeitern streiken (natürlich mit Zustimmung der Gewerkschaften, der Bosse und der Banken) und dass ihr Einkommen erheblich verringert wird.

Und das ist es, worüber wir sprechen. Ein Angriff auf die Lebensbedingungen des Proletariats. Davon spricht Pedro Sánchez, wenn er die Bedeutung der sozialen Disziplin bekräftigt. Das wird der Inhalt dieses Plans und all der "zusätzlichen Sozialpläne" sein, die uns versprochen werden, wenn wir von einem chimärenhaften Marshallplan oder einem europäischen Wiederaufbau wie in der Nachkriegszeit sprechen. Die Zeit ist nicht umkehrbar, die Zukunft des Kapitalismus neigt zur Katastrophe. Wenn wir den Virus überwunden haben, wie uns versprochen wird, wird nichts mehr so sein wie vorher. Oder besser gesagt, es wird so bleiben, die gleiche kapitalistische Katastrophe wird weitergehen, aber zunehmend und immer krisenhafter. Die gegenwärtigen Strategien der Versicherheitlichung werden von der Bourgeoisie ausgenutzt werden, weil sie weiß, dass die unmittelbare Zukunft überall auf der Welt eine soziale und urbane Revolte sein wird, wie sie 2019 bereits vorwegnimmt. Viele der Entlassungen werden dauerhaft sein. Die Prekarität der Arbeitsplätze wird sich vertiefen. Durch Sozialabbau wird versucht, die Erhöhung der öffentlichen und privaten Verschuldung zu finanzieren.

Die Zukunft birgt eine immer schärfere soziale Polarisierung. Es werden zwei antagonistische Sozialblöcke gezeichnet, die zwei gegensätzliche Produktions- und Lebensweisen repräsentieren: Kapitalismus und Kommunismus. Es liegt an uns Kommunisten, theoretisch und praktisch die kommunistische Perspektive der Abschaffung von Waren und Wert, von Staaten und Klassen zu verteidigen, eine Möglichkeit, die sich stark in der unumkehrbaren Krise des Kapitals einnistet. Die wachsende soziale Polarisierung wird den fruchtbaren Boden schaffen, auf dem die Möglichkeit eines solchen Plans für die Spezies entstehen kann, der unsere menschlichen Bedürfnisse befriedigt und nicht die der Inwertsetzung des Kapitals.