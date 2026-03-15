NEUES MAGAZIN: Lichter Im Düsteren Nebel - eine antimilitaristisches Magazin zum Schulstreik am 5. März gegen die Wehrpflicht
Wir haben zum 5. März ein Magazin: 'Lichter Im Düsteren Nebel', bezüglich der Militarisierung und des Protestes sowie Widerstand dagegen geschaffen und dieses auf einigen Schulstreiks am 5.März verteilt.
Teil des Projektes 'Lichter Im Düsteren Nebel' ist die Verbreitung über die Widerständigen Funken bis in die kleinsten Verwinkelungen der BRD, und vielleicht darüber hinaus. Hierzu veröffentlichen wir auch hier auf Indymedia unser Magazin, weil wir hoffen das es den Weg über das Internet, in eure Drucker und letztendlich raus aus dem Internet in die reale Welt bis in die Hände der vielen Streikenden findet.
Deswegen findet ihr im Anhang Die Druckversion als PDF für ein A5 Magazin, sowie eine Fließtext-Version des Magazines.
Zusätzlich hier eine hoffentlich knallende Einleitung:
Lichter im düsteren Nebel - Was passierte seit dem 5. Dezember?
Die Wehrpflicht wurde eingeführt und mit ihr hat eine neue Welle Schulstreiks begonnen!
Brennende Herzen des Friedens markierten am 5.12. den Beginn der Streiks gegen die
Wehrpflicht. Insgesamt waren über 55.000 Menschen in etwa 100 Städten auf der Straße!
Auf der Website (Q1) befindet sich eine detalliere Liste aller Streikorte und Infos wie z.B.
How to Schulstreik. Weitere Streiks sind in Aussicht, doch was passiert neben den
Schulstreiks an antimilitaristischem Protest und Widerstand?
Ob Protest, der immer lauter betont, dass wir nicht in ihren Kriegen sterben werden bis hin zum
Widerstand, der die Macher der Kriege direkt angreift, ist alles dabei. Vielfältig setzten Menschen
Zeichen aus Konfetti und Rauch. Flüchtig wie Deserteure, die oft unbekannt bleiben, sind auch
antimilitaristische Aktionen oftmals nur im dunklen Nebel der Nacht zu erahnen. Dennoch sind
manche Lichter der Hoffnung im Dickicht der Nachrichtenflut zu erkennen. Jetzt wollen wir uns
den Funken widmen, die wir seit dem letzten Schulstreik Anfang Dezember
erspäht haben. Dafür haben wir verschiede Aktionsformen in diesem Heft
zusammengetragen und chronologisch wiedergegeben. Mitteilungen zu den
Aktionen haben wir gekürzt und teilweise ergänzt. Wir wünschen dir ein
interessantes Leseerlebnis, mögen die Aktionen dich inspirieren, dir Kraft
spenden und dich weitertragen.
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Wir hoffen auf weiter wachsenden Widerstand und Protest, damit wir wieder ordentlich Material für weitere Magazine haben.
Friedliche Grüße,
Eure Nachbar*innen gegen Krieg