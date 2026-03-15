NEUES MAGAZIN: Lichter Im Düsteren Nebel - eine antimilitaristisches Magazin zum Schulstreik am 5. März gegen die Wehrpflicht

Lichter im düsteren Nebel - Was passierte seit dem 5. Dezember?

Die Wehrpflicht wurde eingeführt und mit ihr hat eine neue Welle Schulstreiks begonnen!

Brennende Herzen des Friedens markierten am 5.12. den Beginn der Streiks gegen die

Wehrpflicht. Insgesamt waren über 55.000 Menschen in etwa 100 Städten auf der Straße!

Auf der Website (Q1) befindet sich eine detalliere Liste aller Streikorte und Infos wie z.B.

How to Schulstreik. Weitere Streiks sind in Aussicht, doch was passiert neben den

Schulstreiks an antimilitaristischem Protest und Widerstand?

Ob Protest, der immer lauter betont, dass wir nicht in ihren Kriegen sterben werden bis hin zum

Widerstand, der die Macher der Kriege direkt angreift, ist alles dabei. Vielfältig setzten Menschen

Zeichen aus Konfetti und Rauch. Flüchtig wie Deserteure, die oft unbekannt bleiben, sind auch

antimilitaristische Aktionen oftmals nur im dunklen Nebel der Nacht zu erahnen. Dennoch sind

manche Lichter der Hoffnung im Dickicht der Nachrichtenflut zu erkennen. Jetzt wollen wir uns

den Funken widmen, die wir seit dem letzten Schulstreik Anfang Dezember

erspäht haben. Dafür haben wir verschiede Aktionsformen in diesem Heft

zusammengetragen und chronologisch wiedergegeben. Mitteilungen zu den

Aktionen haben wir gekürzt und teilweise ergänzt. Wir wünschen dir ein

interessantes Leseerlebnis, mögen die Aktionen dich inspirieren, dir Kraft

spenden und dich weitertragen.

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Wir hoffen auf weiter wachsenden Widerstand und Protest, damit wir wieder ordentlich Material für weitere Magazine haben.

Friedliche Grüße,

Eure Nachbar*innen gegen Krieg