(B) Plakatieren für die Totalverweigerung

Damit soll eine antiautoritäre Perspektive in der antimilitaristischen Bewegung gestärkt, zur Totalverweigerung aufgerufen und der Schulstreik gegen die Wehrpflicht morgen unterstützt werden.

Aus unserer Sicht ist das eine einfache Aktion, die selbst bei Bullenkontakt höchstens ein geringes Repressionsrisiko mit sich bringt und hoffen daher, dass es bei kommenden Schulstreiks zu einer Verbreiterung der Aktionsform kommen wird. Plakatieren macht Spaß und es ist schön zu erleben, wie viel positives Feedback von den Leuten drum herum kommt. Auch haben wir uns über verschiedene Plakate und Kleber, die für den Schulstreik mobilisieren und auf unserer Route schon sehr präsent waren, gefreut!

Beteiligt euch an der Initiative des provisorischen anarchistischen Antikriegsrat Berlin: https://de.indymedia.org/node/712673

Ein paar Autonome aus'm Kiez