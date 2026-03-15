strassenverschönerung

KEINE EHRE DIESEN MÄNNERN

Straßen und Plätze tragen noch immer die Namen von Männern die als "Helden" geehrt werden - dabei waren viele von ihnen Kolonialherren, Rassisten und Sexisten, deren Macht auf Unterdrückung und Gewalt beruhte. Ihre Namen prangen auf unseren Straßenschildern, während das Leid derer, die unter ihnen litten, aus dem Stadtbild verschwunden ist. Wer solche Namen weiterhin ehrt, treibt die Verharmlosung von Ausbeutung und Blutvergießen voran. Durch die Umbenennung soll versucht werden den Menschen Respekt zu zollen, die diesen durch ihren Kampf und ihre Geschichte tatsächlich verdienen und erinnert gehören!

Hinterfragt eurozentrische Geschichte und die vermeintlichen "Vorbilder", die uns vorgelegt werden!

In einer Nacht&Nebel Aktion haben wir diese Männer durch inspirierende Frauen ersetzt:

Spixstraße -> Culastraße

Komlumbusplatz -> Waris-dirie-Straße

Robert-Koch-Straße -> Simone de Beauvoir-Straße

Hans-Jakob-Straße -> Hebûn-Mela-Xelil-Straße

Nachtigalstraße -> Zehra Berkel

Jörgplatz -> Armina waysi

Zwar haben sich ein paar Fehler eingeschlichen bei den Längen der Schilder trotzdem haben wir erfolgreichen Eingriff in den Straßenverkehr begangen!

Jeder Tag ist Feministischer Kampftag!