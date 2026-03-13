8. März Grüße in den Knast

von: anonym am: 13.03.2026 - 14:17
Themen: 
Antifa
Feminismus
Repression
Regionen: 
Berlin

Am 8. März haben wir uns zusammengefunden um solidarische Grüße an alle Flinta* im Knast zu senden! 

Ein besonderer Gruß geht an unsere Freund*innen, Geschwister, Genoss*innen aus dem Budapest/Antifa Ost Verfahren Clara, Emmi, Nele, Lina, Luci, Paula, Maja und Hanna!

Ohne euch sind wir nicht alle!

 

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