8. März Grüße in den Knast

Am 8. März haben wir uns zusammengefunden um solidarische Grüße an alle Flinta* im Knast zu senden!

Ein besonderer Gruß geht an unsere Freund*innen, Geschwister, Genoss*innen aus dem Budapest/Antifa Ost Verfahren Clara, Emmi, Nele, Lina, Luci, Paula, Maja und Hanna!

Ohne euch sind wir nicht alle!