Am 08. März 2026 haben Revolutionär:innen und Internationalist:innen während der Demonstration zum internationalen Frauenkampftag eine Banneraktion in Solidarität mit den kämpfenden Frauen in Rojava durchgeführt. Es sind insbesondere die Frauen, die seit Jahrzehnten für die Unabhängigkeit und die Revolution in Rojava kämpfen. Auch hier in der BRD können wir die Kämpfe vor Ort sichtbar und praktisch werden lassen. Durch Solidaritätsaktionen wie diese schaffen wir Aufmerksamkeit für die Lage vor Ort. Gerade in den letzten Wochen und Monaten gab es immer wieder Angriffe auf die Selbstbefreiung durch islamistische Milizen, sowie dem türkischen und syrischen Staat. In Reaktion auf die Angriffe gingen tausende Menschen auf die Straße, wir wissen nur zu gut, die Revolution in Rojava bekommen wir nicht geschenkt, sie muss aktiv erkämpft werden! Auch in Zukunft werden wir für Frauenbefreiung und Revolution auf die Straße gehen!Für eine revolutionäre Perspektive! Hoch die internationale Solidarität!

https://streamable.com/s20981