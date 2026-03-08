KORPORIERTE PLATT MACHEN - FEMINISMUS IN DIE OFFENSIVE!

Studentenverbindungen sind keine harmlosen Saufsport-Truppen. Sie treiben den autoritären Umbau von Gesellschaft und Staat rasend weiter voran.Straßen die mit dutzenden Verbindungshäusern zu Festungen der extremen Rechten werden. Sexistische oder Queerfeindliche Sprüche auf dem Nachhauseweg oder im Seminar. Morddrohungen gegen kritische Wissenschaftler*innen (1). Als Kader der AfD oder Dozierende an den Universitäten. Historisch wie gegenwärtig sind studentische Männerbünde und allen voran die Burschenschaften an erster Stelle, wenn es um das etablieren nationalistischer und patriarchaler Positionen geht. Ob der Kampf gegen das Frauenwahlrecht Anfang des letzten Jahrhunderts, die Bücherverbrennungen 1933 mit den Nationalsozialisten oder heute als Kader faschistischer Parteien. Sie sind Ausdruck einer Gesellschaft die völkisches Denken, Antisemitismus, Rassismus, elitäre Seilschaften und männliche Dominanz akzeptiert und fördert. Als Feminist*innen gibt es dafür keine Toleranz: Wir scheißen auf euer Vaterland, unsere Körper gehören uns!

Wir solidarisieren uns insbesondere mit den feministischen und antifaschistischen Kämpfen gegen den Pfingskongress des CC, den Burschentag der DB oder gegen die fundamentalisten vom CV. Solidarität an die Genoss*innen aus Graz, wir sind alle Fantifa! Nieder mit deutschtümelei und Misogynen Männerbünden: Feminismus in die Offensive!

