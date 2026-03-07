Kriegsprofiteur markiert! Frauenkampf ist international!

1870 wurde die Deutsche Bank gegründet. Sie hat eine "traditionsreiche" Geschichte. Ob Ausbeutung von jüdischen Zwangsarbeiter:innen im Nationalsozialismus, Finanzierung des zweiten Weltkriegs, die Verschleierung von Steuerhinterziehung wie bei Cum-Ex oder die Vertuschung dubioser Geldgeschäfte bei Jeffrey Epstein.

Die Deutsche Bank finanzierte und finanziert auch heute noch Gewalt, Elend und Tod. Es klebt Blut an den Händen größenwahnsinniger Kapitalist:innen.

Partnerschaften mit der Türkei, die einen Vernichtungskampf gegen das kurdische Volk führt, zeigen: Der Hauptfeind steht im eigenen Land.

Die Kämpfe der Frauen in Kurdistan können wir auch hier unterstützen, in dem wir denen, die in imperialistischen Kriegen verdienen, schaden.

Deshalb haben wir der Filiale der Deutschen Bank einen Besuch abgestattet.

Wir stehen solidarisch an der Seite unserer Schwestern in Rojava.

Wir sagen: Die Deutsche Bank ist unser Feind. Ihr Vorsitzender Christian Sewing, seines Zeichens Präsidiumsmitglied des Wirtschaftsrat der CDU, ist unser Feind. Der Kapitalismus ist unser Feind. Und Feinde müssen als solche markiert werden.

In Solidarität mit den Kämpfen unserer Schwestern weltweit gegen Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung!

Berxwedan Jiyane! Widerstand ist Leben!

Jin Jiyan Azadi! Frau, Leben, Freiheit!

Heraus zum 8. März!