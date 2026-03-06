[KA] Unsere Wahl? Frauenkampf! Alle auf die Straße am 8. März!

Um das zu verdeutlichen, haben wir in ganz Karlsruhe Plakate übermalt und aufgehangen, um zu zeigen, was der 8. März für uns bedeutet. Am 8. März geht es nicht darum das Schauspiel der Herrschenden, die von Demokratie und Freiheit reden, mit anzusehen, sondern als Frauen gemeinsam auf die Straße zu gehen und diese Freiheit zu erkämpfen.

Also lasst uns das gemeinsam tun! Alle Frauen raus zum 8. März!

Karlsruhe: 14 Uhr Friedrichsplatz

Hier ein Video von der Aktion: https://sendvid.com/3hl5k55g