[KA] Unsere Wahl? Frauenkampf! Alle auf die Straße am 8. März!
Auch wenn die bürgerlichen Parteien dieses Jahr wieder auf Wählerstimmenfang gehen und uns Frauen erzählen wollen, dass ihnen etwas an der Überwindung unserer Unterdrückung und Ausbeutung liegt, ist uns klar: Frauenbefreiung lässt sich nicht wählen, nur erkämpfen!
Um das zu verdeutlichen, haben wir in ganz Karlsruhe Plakate übermalt und aufgehangen, um zu zeigen, was der 8. März für uns bedeutet. Am 8. März geht es nicht darum das Schauspiel der Herrschenden, die von Demokratie und Freiheit reden, mit anzusehen, sondern als Frauen gemeinsam auf die Straße zu gehen und diese Freiheit zu erkämpfen.
Also lasst uns das gemeinsam tun! Alle Frauen raus zum 8. März!
Karlsruhe: 14 Uhr Friedrichsplatz
Hier ein Video von der Aktion: https://sendvid.com/3hl5k55g
Ergänzungen
kritische nachfrage
da das hier die frauenabteilung des "kommunistischen aufbaus" ist (eine stalinistische gruppe):
was habt ihr eigentlich mit den zahlreichen vergewaltigern in eurer mächtigen k-gruppe gemacht? habt ihr die rausgeworfen oder mussten die betroffenen gehen?
stalin hatte ganz viel mit demokratie und freiheit zu tun.