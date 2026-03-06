Klandestines Kino zum feministischen Kampftag: Frauen bildet Banden: Eine Spurensuche zur Geschichte der Roten Zora
Frauen bildet Banden – Eine Spurensuche zur Geschichte der Roten Zora
08.03.26
DE 2019, FrauenLesbenFilmCollectif lasotras/ Christine Lamberty, Maria Baumeister, 75 min.
Die Rote Zora war in den 1970er und 1980er Jahren eine feministische, militante Frauen-Lesbengruppe in der BRD, die aus dem Kontext der Revolutionären Zellen hervorgegangen ist. Der Dokumentarfilm verwebt Erzählungen von Zeitzeuginnen, Interviews mit einer Historikerin und ehemaligen Zoras mit historischen Aufnahmen der Frauen- und Studentinnenbewegung in der BRD und bringt so Erinnerungen an die damaligen Kämpfe zurück.
08.03.26
17:00 – 18:15Metropolis Kino
Kleine Theaterstr. 10
Hamburg
