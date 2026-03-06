„Die Bullenschweine verlassen nicht den Park,

sagte ein Bulle, doch auch am sechsten Tag nach der Schließung des Görlitzer Parks, hält der Widerstand an. Und es waren doch die Bullenschweine, die den Park verlassen haben.

tanzende vermummte auf dem Pamukkale, Fahrradschlößer an den Toren, Lagerfeuer und Grillen im Park. Die Ideen sind vielfältig und wir zeigen, dass der Görli uns gehört und nicht dem Scheiß Staat. Bereits jetzt lässt sich sagen, dass Wegners Prestigeobjekt gescheitert ist.

solidarität und Widerstand sind ungebrochen und wir werden auch in Zukunft zeigen, der Görli ist nicht abschließbar.