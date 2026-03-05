Stuttgart – Schulstreik: Schultore zugekettet gegen Wehrpflicht

Deshalb haben wir, zum Anlass des nächsten Schulstreiks am 5.3., den Entschluss gefasst, die Tore der Schulen direkt geschlossen zu lassen, in dem wir sie mit Ketten zuschließen. In der Nacht zum 05. März haben wir also bei 2 Schulen in Stuttgart die Tore in der Früh geschlossen gehalten und haben Flyer und Parolen hinterlassen, um die Schüler:innen noch zum Streik zu motivieren.

Das machen wir um einerseits die Jugend darauf aufmerksam zu machen, was passiert und ihnen vielleicht auch einen guten Anlass zu geben, doch nicht zum Unterricht zu gehen. Andererseits um auch ganz praktisch den Schulbetrieb – in dem die Kriegstreiber-Propaganda dauernd weiter geht – zu stören.

Wir gehen heute auf die Straße, um zu zeigen, dass unser Widerstand so lange gehen wird, bis wir gesiegt haben und wir in einer Welt leben, ohne Krieg Ausbeutung und Unterdrückung – im Sozialismus leben.

Nein zur Wehrpflicht!

Heraus gegen Krieg und Kapital! Heraus zum Schulstreik! Heraus für den Sozialismus!