Anarchie heißt Solidarität

Wir erklären unsere Solidarität mit Ronja und wenden uns gegen die Art und Weise, wie ihr Rauswurf aus dem EKH Wielandgasse abgelaufen ist. Die Ereignisse der letzten Wochen haben deutlich gemacht, wie verletzend und spaltend Ausschlüsse wirken können, wenn sie ohne transparente Kommunikation und ohne Rücksicht auf die betroffene Person durchgesetzt werden.

In den vergangenen Tagen haben wir Ronja dabei unterstützt, ihr finanzielles Auskommen für das kommende Jahr abzusichern. Für uns war das ein Akt gegenseitiger Hilfe – ein Prinzip, das in selbstverwalteten Strukturen nicht nur propagiert, sondern auch gelebt werden sollte. Solidarität endet nicht an der Tür eines Hauses, und sie endet auch nicht, wenn Konflikte entstehen.

Die Resonanz auf unsere Unterstützung war größer als erwartet. Viele Menschen haben deutlich gemacht, dass sie Ronjas Situation nicht gleichgültig lässt und dass sie sich eine andere Konfliktkultur wünschen – eine, die nicht auf Ausschlüsse setzt, sondern auf Gespräch, Verantwortung und gemeinsame Lösungen.

Wir möchten klarstellen, dass es derzeit keine weiteren Aktionen im Umfeld des EKH geben wird. Die Situation ist komplex, und wir sehen es als notwendig an, Raum für Reflexion und Austausch zu lassen, statt die Spannungen weiter zu erhöhen. Unser Ziel war und ist es, Ronja zu unterstützen – nicht, bestehende Konflikte zu eskalieren.

Wir hoffen, dass dieser Moment genutzt wird, um über Strukturen, Entscheidungsprozesse und solidarische Praxis nachzudenken. Selbstverwaltung lebt davon, dass Menschen füreinander einstehen – gerade dann, wenn es schwierig wird.