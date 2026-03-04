[HAL] Rechte Einschüchterungsversuche in Halle (Saale) vor dem 7.3.26
In Halle wird fleißig für Demonstrationen am 7. & 8. März plakatiert und das ist gut so. Dieser Artikel ist ein Hinweis an alle Plakatkleber_innen, denn den rechten Arschlöchern gefällt das gar nicht!
Am 3.3.26 kam es in den späten Abendstunden zu einem Einschüchterungsversuch von Kampfsportnazi Theo Weiland in der Nähe des August-Bebel-Platzes. Er und eine weitere Person wollten zwei Antifaschist_innen beim Plakate kleben für eine Demo gegen sein Faschogym in Halle angreifen.
Die beiden Antifas erkannten das Gesicht der "Gladiator Fight Academy" bereits von weiten und konnten entsprechend reagieren. Durch angemessene Lautstärke machten sie Nachbar_innen auf die Situation aufmerksam und die Faschos wendeten sich ab nur um kurze Zeit später mit Verstärkung zu fünft in einem silbernen Mercedes Kombi (vermutl. w211) mit dem Kennzeichen ZE|HN 1020 wieder durch das Viertel zu fahren auf der Suche nach Stress.
Wir lassen uns nicht einschüchtern und gestalten die Stadt auch weiterhin mit antifaschistischen Parolen. Bewegt euch in den nächsten Tagen in Gruppen, passt aufeinander auf und seit gut auf Stress vorbereitet!
Grüße gehen noch raus an die stabilen Automechaniker_innen die Weilands Nazifreund Matthias Friederich die Karre tiefergelegt und belüftet haben. (https://knack.news/15595)
Wir werden uns ein gutes Beispiel nehmen und sehen uns am 7. & 8.3. in Halle auf der Straße!
Mehr zur Demo am 7.3. in Halle gegen das Faschogym findet ihr unter https://dendaumenrunter.noblogs.org/ und Recherche und Hintergründe bei https://periskop.noblogs.org/post/2026/03/02/neonazis-und-rechte-hooliga...
Alerta Antifascista!
