Mehrere Gebäude in Wuppertal besetzt

Wir haben insgesamt vier leerstehende Gebäude besetzt. Es handelt sich dabei um ein riesiges Krankenhaus in Unterbarmen und drei Wohngebäude in unterschiedlichen Stadtteilen.

Die Räume stehen schon lange leer und wurden dem Verfall ausgesetzt. Dabei gibt es in unserer Stadt, wie in anderen auch, unzählige wohnungslose Menschen, viele große Familien in zu kleinen Wohnungen, ganze Schulklassen in engen Containern, zu wenig medizinische und psychosoziale Versorgungseinrichtungen und ein autonomes Zentrum, welches von Verdrängung bedroht ist. Diese Verhältnisse entstehen durch ein politisches System, welches unsere wahren Bedürfnisse ignoriert. Bezahlbare Wohnräume und unkommerzielle Gemeinschaftsräume werden durch profitversprechendere Nutzungsmodelle zunehmend verdrängt. Wir brauchen Orte, an denen wir alle zusammen kommen können, um uns zu organisieren und gegenseitig zu bestärken, weiter die Verhältnisse anzugreifen und widerständig zu bleiben.

Häuser denen, die sie beleben!

Grüße gehen raus:

- an alle autonomen Besetzer*innen in Leipzig und überall!

- an alle stillen Besetzer*innen, nehmt euch alles was ihr braucht!

- Burn the rich before they burn everything!

- Kein Tag ohne Autonomes Zentrum!