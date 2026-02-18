Bremer Aktionswochen gegen Repression
Es findet eine Veranstaltungsreihe rund um den Tag der politischen Gefangenen statt.
Die folgenden Veranstaltungen werden wärmstens empfohlen:
11.03.2026 – 20.00 Uhr, Infoladen
Wer nimmt meinen Goldfisch wenn ich weg muss?
Workshop zu Papierkram, Vollmachten und der Repressionsmappe
12. – 15.03.2026, Spedition
Polizeigewalt – der Schmerz der bleibt
Ausstellung
14.03.2026 – 15.00 Uhr, BDP - Haus
Sisterhood: Flinta* Zusammenhalt bei Repression
Vortrag
15.03.2026 – 15.00 – 19.00 Uhr, Spedition
Gefangenenschreibwerkstatt
Gemeinsam Briefe an Gefangene schreiben
18.03.2026 – Tag der politischen Gefangenen -. achtet auf Ankündigungen
20.03.2026 – 18:30 Uhr Küfa, 20.00 Uhr Vortrag, SWH
Verbote, Knast und Repression
Vortrag zu den aktuellen Verfahren gegen Antifaschist*innen in Dresden, Düsseldorf und Budapest. Davor Küfa mit Dackelpudding, danach Antifa - Kneipe
21.03.2026 - 21.00 Uhr, Zakk
Antirepressions - Soli - Kneipe
22.03.2026 – 15.00 Uhr Kaffee und Kuchen, 16.00 Uhr Vortrag, Infoladen
Buchvorstellung: Spitzel
Vortrag und Buchvorstellung "Spitzel: V - Personen, Spycops, Typologie & Demaskierung"
27.03.2026 – 19.00 Uhr, G18
Film & Antireptresen
02.04.2026 – 19.00 Uhr
Knast - Abolitionismus trifft Wirklichkeit, Sportamt
Workshop
10.04.2026 – 19:30 Uhr, Infoladen
Repression erleben. Solidarität organisieren.
Podium und Diskussion zu Erfahrungen und Perspektiven von Betroffenen und Unterstützer*innen
19.04.2026 - 14.00 - 18.00 Uhr, BDP - Haus
Emotionale und Psychische Folgen von Repression und Umgangsstrategien damit