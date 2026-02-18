Bremer Aktionswochen gegen Repression

von: anonym am: 18.02.2026 - 07:41
Themen: 
Antifa
Repression
Regionen: 
Bremen
Event: 
Tag der politischen Gefangenen
Ein Plakat mit den Terminen der Veranstaltungsreihe, im Hintergrund ist ein Free Maja Banner zu sehen, davor die Bremer Stadtmusikanten

Es findet eine Veranstaltungsreihe rund um den Tag der politischen Gefangenen statt.

Die folgenden Veranstaltungen werden wärmstens empfohlen:

11.03.2026 – 20.00 Uhr, Infoladen
Wer nimmt meinen Goldfisch wenn ich weg muss? 
Workshop zu Papierkram, Vollmachten und der Repressionsmappe

12. – 15.03.2026, Spedition
Polizeigewalt – der Schmerz der bleibt
Ausstellung

14.03.2026 – 15.00 Uhr, BDP - Haus
Sisterhood: Flinta* Zusammenhalt bei Repression 
Vortrag

15.03.2026 – 15.00 – 19.00 Uhr, Spedition
Gefangenenschreibwerkstatt 
Gemeinsam Briefe an Gefangene schreiben

18.03.2026 – Tag der politischen Gefangenen -. achtet auf Ankündigungen

20.03.2026 – 18:30 Uhr Küfa, 20.00 Uhr Vortrag, SWH
Verbote, Knast und Repression
Vortrag zu den aktuellen Verfahren gegen Antifaschist*innen in Dresden, Düsseldorf und Budapest. Davor Küfa mit Dackelpudding, danach Antifa - Kneipe

21.03.2026 - 21.00 Uhr, Zakk
Antirepressions - Soli - Kneipe

22.03.2026 – 15.00 Uhr Kaffee und Kuchen, 16.00 Uhr Vortrag, Infoladen
Buchvorstellung: Spitzel 
Vortrag und Buchvorstellung "Spitzel: V - Personen, Spycops, Typologie & Demaskierung"

27.03.2026 –  19.00 Uhr, G18
Film & Antireptresen

02.04.2026 – 19.00 Uhr
Knast - Abolitionismus trifft Wirklichkeit, Sportamt 
Workshop

10.04.2026 – 19:30 Uhr, Infoladen
Repression erleben. Solidarität organisieren. 
Podium und Diskussion zu Erfahrungen und Perspektiven von Betroffenen und Unterstützer*innen

19.04.2026 - 14.00 - 18.00 Uhr, BDP - Haus
Emotionale und Psychische Folgen von Repression und Umgangsstrategien damit

 

webadresse: 
http://www...
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen