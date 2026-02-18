Bremer Aktionswochen gegen Repression

Die folgenden Veranstaltungen werden wärmstens empfohlen:

11.03.2026 – 20.00 Uhr, Infoladen

Wer nimmt meinen Goldfisch wenn ich weg muss?

Workshop zu Papierkram, Vollmachten und der Repressionsmappe

12. – 15.03.2026, Spedition

Polizeigewalt – der Schmerz der bleibt

Ausstellung

14.03.2026 – 15.00 Uhr, BDP - Haus

Sisterhood: Flinta* Zusammenhalt bei Repression

Vortrag

15.03.2026 – 15.00 – 19.00 Uhr, Spedition

Gefangenenschreibwerkstatt

Gemeinsam Briefe an Gefangene schreiben

18.03.2026 – Tag der politischen Gefangenen -. achtet auf Ankündigungen

20.03.2026 – 18:30 Uhr Küfa, 20.00 Uhr Vortrag, SWH

Verbote, Knast und Repression

Vortrag zu den aktuellen Verfahren gegen Antifaschist*innen in Dresden, Düsseldorf und Budapest. Davor Küfa mit Dackelpudding, danach Antifa - Kneipe

21.03.2026 - 21.00 Uhr, Zakk

Antirepressions - Soli - Kneipe

22.03.2026 – 15.00 Uhr Kaffee und Kuchen, 16.00 Uhr Vortrag, Infoladen

Buchvorstellung: Spitzel

Vortrag und Buchvorstellung "Spitzel: V - Personen, Spycops, Typologie & Demaskierung"

27.03.2026 – 19.00 Uhr, G18

Film & Antireptresen

02.04.2026 – 19.00 Uhr

Knast - Abolitionismus trifft Wirklichkeit, Sportamt

Workshop

10.04.2026 – 19:30 Uhr, Infoladen

Repression erleben. Solidarität organisieren.

Podium und Diskussion zu Erfahrungen und Perspektiven von Betroffenen und Unterstützer*innen

19.04.2026 - 14.00 - 18.00 Uhr, BDP - Haus

Emotionale und Psychische Folgen von Repression und Umgangsstrategien damit