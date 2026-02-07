Gentrifizierung in Berlin mit AfD und der Highline Holdings GmbH

Firmenname: High Line Holdings GmbH

Rechtsform: GmbH, Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 236686 B (EUID:

DEF1103R.HRB236686B)

Gründung: Dezember 2021

Sitz: Auguste-Viktoria-Str. 24, 14193 Berlin (aktuelle Eintragung)

Wühlischstr. 9, 10245 Berlin (c/o-Adresse vieler Tochtergesellschaften, Friedrichshain)

Unternehmensgegenstand: Erwerb, Halten, Verwalten und Verwertung von Immobilien,

Projektentwicklung; Vermietung/Verpachtung, Tätigkeit als persönlich haftende Gesellschafterin

(Komplementärin) in Objektgesellschaften (ohne § 34c GewO-Pflicht). Das nennt sich in dieser

Szene auch Residential Real Estate Investment & Asset Management

Kapital: Nicht öffentlich detailliert dargestellt, was auf Geldwäsche oder Briefkastenfirmen

hinweisen kann.

Die Personen dahinter:

Omri Naime

Aktueller alleiniger Geschäftsführer (seit mind. Oktober 2025, vorher bereits involviert).

Zentrale Figur: Er führt die Holding und tritt in fast allen Tochtergesellschaften als Geschäftsführer

oder Vertreter auf.

Geb. 31.03.1985 in Hod Hasharon, Israel

Israelischer Staatsbürger, Abschluss in Business Administration & Accountancy am College of

Management (Israel), Honors-Programm Israeli Capital Markets.

Frühere Station: APL Ltd. (israelisch-deutsches Immobilienunternehmen).

Parallel dazu: Principal bei The Michelson Organization (US-Immobilienfirma, Equity-Raising &

Acquisitions seit 2013). Präsident ist Bruce Michelson, ein Hardliner in der MAGA Bewegung von

Trump.

Persönliche israelische Firma: Omri and Amit Naime Investments Ltd. (Ezer Weizman 2, 4502553

Hod Hasharon, Israel, ICA 516303856) – diese Firma ist direkt als Gesellschafter in der High Line

Holdings GmbH und als Limited Partner in mindestens einer Objekt-KG (z. B. High Line

Wühlischstraße 8-9 – Holteistraße 26 GmbH & Co. KG) eingetragen.

Pendelt offenbar zwischen Israel (Familienholding), USA (Michelson) und Berlin.

Tägliche Aktivitäten: Portfolio-Strategie, Sanierung, Vermietung und Wertsteigerung der ca. 15–20

Objekt-KGs.

Seine Beteiligungen:

The Michelson Organization (USA)

High Line Holdings GmbH – Alleiniger Geschäftsführer (seit 17.10.2025).

Omri and Amit Naime Investments Ltd., Hod Hasharon (ICA 516303856) – Gesellschafter (mit

Bruder/Familie Amit); Kommanditist in mehreren High-Line-Objekt-KGs (z. B. Wühlischstraße 8-9,

Heinrich-Roller-Straße 6 etc.).

Beide Brüder trafen sich in Israel mit Jordan Bardella und haben nach Informationen von

Genossen in Israel Geld an Otzma Jehudit gespendet.

Ran Kashi

Seit ca. 2012 in Berlin aktiv (Gründung erster GmbHs).

Früherer Gründer/Managing Director der High Line Management GmbH (heute High Line Holdings

GmbH, 2021–2025).

Heute: Eigenes Consulting- und Makler-Netzwerk, mehrere kleine GmbHs (viele inzwischen

liquidiert).

Aktueller Aufenthaltsort: Berlin (Adresse häufig c/o Ran Kashi GmbH, Tauentzienstr. 13, 10789

Berlin oder Wühlischstr. 9, 10245 Berlin).

Aktivitäten: Asset-Management, Beratung, Vertretung in verbliebenen Gesellschaften (z. B. P. & I.

Grundstücks GmbH).

Aktive Beteiligungen:

- P. & I. Grundstücks GmbH – Managing Director (mit Konstanze A. Nippa & Shaul Shani).

- Bundesallee 75 Betriebs GmbH – bis 22.04.2025 MD (jetzt ausgeschieden).

- Shani Invest GmbH – Prokurist (ppa).

- VSL Erste Real Estate GmbH – Managing Director.

- Sharfstein Properties GmbH – Prokurist (ppa).

Liquidierte Beteiligungen (er ist selbst oft der Liquidator):

- Ran Kashi GmbH – liquidiert 19.09.2025 (Liquidator: Ran Kashi).

- Kashi Consulting GmbH – liquidiert 01.09.2025 (Liquidator: Ran Kashi; vorher UG 2012).

- An International Way Invest GmbH – beendet 06.05.2022 (Liquidatoren: Ran Kashi & Martin

Kühn).

- High Line Holdings GmbH (vormals High Line Management GmbH) – MD bis ca. 2025 (jetzt Omri

Naime).

Früherer Geschäftsführer / Gründungsfigur (2021/2022 in der verwandten High Line Management

GmbH). Seine eigene Firma nennt sich Ran Kashi GmbH (Makler- und Asset-Management-

Dienstleistungen).

Dor Braverman

Head of Portfolio Strategy, Operations & Growth (seit Dezember 2023).

Operatives Tagesgeschäft: Portfolio-Management, Vermietung, Skalierung der Mietmodelle, Asset-

Performance.

Shaul Shani

War früher häufiger Mit-Geschäftsführer oder Prokurist

- Enge Zusammenarbeit mit Shaul Shani (mehrere gemeinsame GmbHs).

- High-Line-Gruppe (Gründungsphase).

- Kleinere Berliner Immobilien-/Consulting-Kreise.

Gordon Pietrek

Operativ tätig bei High Line Holdings im Bereich Operations/Verwaltung.

Gilt nach Aussagen von Mietern oder ehemaligen Mietern als der Mann fürs Grobe, soll auch Leute

zur Einschüchterung von Mietern in die Häuser geschickt haben.

High Line Holdings GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) in einer

Menge von Objektgesellschaften. Das wird in der Szene als steuer- und haftungsoptimiertes Setup

bezeichnet. Anders gesagt die Personen und Gesellschafter dahinter die meist unbekannt sind,

sparen Steuern. Zusätzlich müssen sie Kosten sparen, was dadurch geht daß sie in den Häusern

nichts instandhalten oder sich um nichts kümmern. Sie warten bis die Mieter aktiv werden dagegen

und kommen dann mit Drohungen oder Anwälten. Jede KG bei Highline hat meistens ein oder

wenige Berliner Immobilien.

Bekannte Tochter-/Objektgesellschaften im Moment:

- High Line Winsstraße 16 GmbH & Co. KG

- High Line Kopernikusstraße 11 GmbH & Co. KG

- High Line Novalisstraße 13 GmbH & Co. KG

- High Line Grünberger Straße 66 GmbH & Co. KG

- High Line Jablonskistraße 4 GmbH & Co. KG

- High Line Kastanienallee 90 GmbH & Co. KG

- High Line Libauer Straße 16 GmbH & Co. KG

- High Line Jungstraße 14 GmbH & Co. KG

- High Line Jessnerstraße 21 GmbH & Co. KG

- High Line Seumestraße 19 GmbH & Co. KG

- High Line Finowstraße 3-4 / 10 GmbH & Co. KG

- High Line Krossener Straße 12 GmbH & Co. KG

- High Line Weserstraße 23 + Scharnweberstraße 57 GmbH & Co. KG

- High Line Heimstraße 17 GmbH & Co. KG

- High Line Wühlischstraße 8-9 / Holteistraße 26 GmbH & Co. KG

- High Line Cuvrystraße 29 – Görlitzer Straße 41 GmbH & Co. KG

- High Line Heinrich-Roller-Straße 6 GmbH & Co. KG

- u. a. (ca. 15–20 aktive KGs)

Das gesamte Netzwerk um Highline konzentriert sich auf die typischen Viertel, in denen sie Geld

machen können: Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Mitte. Dort stehen die typischen

Sanierungs- und Aufwertungsobjekte wie sie so schön genannt werden. Sie werden günstig

gekauft, alte Mieter bedrängt rauszuziehen, Gewerbe meistens sofort gekündigt, keine

Reparaturen, stark erhöhte Betriebskosten für angebliches „Facility“ Management, was selten

stattfindet oder Geduld, bis die alten Mieter genervt ausziehen. Gleichzeitig radikale Einbauten wie

Dachwohnungen oder Balkone usw. das wird dann alles unbezahlbar für normale Mieter.

Das Vorgehen ist typisch für ausländische oft israelische Investoren, die seit ca. 2015/2016

verstärkt in Berlin investieren. Es gibt keine veröffentlichten Jahresabschlüsse (kleine GmbH/Kgs),

der Umsatz ist nicht öffentlich, aber bei Highline umfasst der Bestand dutzende Objekte. Das

bedeutet mindestens mittlerer zweistelliger Millionenbereich Vermögenswert. Es gab mehrere

Liquidationen zwischen 2022 bis 2025 , das wird aus Steuergründen nach dem sogenannten

„Projektabschluss“ gemacht. Bedeutet: Du als Mieter fliegst raus oder zahlst das Dreifache.

Insolvenzverfahren mit Gläubigern werden diskret geregelt. Typisches Vorgehen von Highline ist

auch die Neuvermessung des kompletten Haus und dann das Rausziehen einzelner Wohnungen,

die werden luxussaniert und Mieter können kaufen oder eben nicht und oft kommt der Eigenbedarf.

So zerfallen jahrzehntelange Strukturen von alteingesessenen Bewohnern.

Israelische Kapitalgeber / Kommanditisten sind:

Gershtansky Investments Ltd., Hod Hasharon, Israel – Kommanditist in mehreren High-Line-

Objektgesellschaften (z. B. High Line Heinrich-Roller-Straße 6 GmbH & Co. KG).

Omri and Amit Naime Investments Ltd., ist ebenfalls direkt als Limited Partner bzw. über die

Gesellschafterliste der Holding eingebunden.

Mann & Sons Ltd. (Ramat Hasharon)

Die High Line-Gruppe ist also kein deutsches Unternehmen mit zufälligen israelischen Managern,

sondern ein israelisch dominiertes Investment-Vehikel, bei dem man oft keinen Einbick hat in die

Geldströme und die Motivation dahinter (außer Profit). Das Kapital kommt in großen Teilen direkt

aus israelischen Familienfirmen in Hod Hasharon und auch aus den USA wobei das noch komplett

recherchiert worden ist.

Zusammen genommen finden wir das problematisch: weil einmal das politische rechtsradikale

Treiben und rechtsradikale Politiker in Israel unterstützt werden. Und: Außerdem hier in Berlin

wurde mit der neusten Immobile der Draht zur AfD vertieft oder genutzt. Ran Kashi wurde in der

Vergangenheit mehrmal mit Vertretern der ultrarechten Juden in der AfD gesehen. Das neue

Projekt High Line Novalisstraße 13 GmbH & Co. KG war früher ein Haus im Besitz von Thomas

Pollandt. Der war lange Kreistagsabgeordneter für die AfD und ist letztes Jahr ausgestiegen. Sein

Nachfolger Patrick Schramm ist ein Kumpel von Gordon Pietrek, der rechten Hand von Ran Kashi.

Kashi wurde letztes Jahr zu einer Tagung von Immobilienmaklern in London eingeladen, die der

AIPAC nahe stehen und die ihr Geschäft mit der Politik abstimmen wollen. Diese Tagung wurde

von The Michelson Organization organisiert, bei der was jetzt wirklich nicht mehr wunderlich ist

Omri und Amit Naime an Bord sind.

Um die Geldflüsse noch unklarer zu machen, hat Highline wahrscheinlich im Oktober 2025 die

Settle In Hausverwaltungen GmbH gegründet: Handelsregister: 279847 B (Amtsgericht

Charlottenburg, Berlin). Wie nicht anders zu erwarten ist die Adresse genau dieselbe c/o-Adresse

wie die meisten High Line Holdings Objekt-KGs und die Holding selbst: Wühlischstraße 9, 10245

Berlin.

Unternehmensgegenstand, schön formuliert: Vollständige kaufmännische, technische und

operative Betreuung von Immobilien; Verwaltung von Wohnhäusern, Wohnanlagen,

Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien. Das ist aso die interne

Hausverwaltungsgesellschaft der High Line Holdings GmbH. Sie übernimmt die laufende

Verwaltung (Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Instandhaltung, Mieterbetreuung, WEG-

Verwaltung) aller High Line Objekte in Berlin-Friedrichshain, Kreuzberg etc.

Geschäftsführer ist Dor Braverman. Gleichzeitig nennt er sich seit Dezember 2023 Head of

Portfolio Strategy, Operations & Growth bei High Line Holdings GmbH. Er ist ebenfalls israelischer

Staatsbürger und steuert die gesamte Verwaltung der High Line Portfolios. Das Ergebnis ist dann

beispielsweise ein kleines Zimmer in einem Haus, in dem die Altmieter alle rausgeekelt wurden, für

schlappe 325 Tausend Euro: https://www.immobilienscout24.de/anbieter/profil/high-line-holdings-

gmbh/dor-braverman

Adresse von Settle In, Gründung und Personal (Dor Braverman, Gordon Pietrek) sind 1:1 auf High

Line abgestimmt. Es gibt keine externen Aufträge oder anderen Kunden. Sie dient ausschließlich

der angeblichen Bewirtschaftung der ca. 15–20 High Line Objekt-Kgs. Dadurch dass sie so intern

ist, gibts auch nur wenig Kontrolle über andere Kunden oder Beziehungen. Sie steuert alles diskret

und muß nichts vorlegen. Eigentlich soll sie Ansprechpartner und Hausmeister sein, aber aus den

Häusern wird berichtet, daß telefonisch keiner erreichbar ist, Briefe werden nicht beantwortet, BSR

holt öfters keinen Müll ab, Kellerräume werden nicht instand gehalten, Haustüren lassen sich nicht

schließen. Und stattdessen werden Gruppen von Anzugsträgern durch die Häuser geführt um das

„Portfolio“ vorzustellen.

Wir hoffen dass unsere Recherchen ein wenig helfen können die Diskussion um Gentrifizierung in

Berlin weiter am leben zu halten. Wir wollen nicht vertrieben werden von Leuten, mit denen wir

nichts am Hut haben.