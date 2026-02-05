Free Maja - Solidemo zur Urteilsverkündung im Budapest-Komplex

Die drei Genoss:innen wurden am frühen Nachmittag in Ungarn zu insgesamt 17 Jahren Haft verurteilt. Der Prozess, welcher nur auf Indizien geführt wurde, ist ein beispielloses Desaster für einen „sogenannten“ Rechtsstaat. Der ungarische Staat wollte zur Abschreckung ein Exempel an den drei Antifaschist:innen statuieren.

Maja saß bereits über eineinhalb Jahre unter menschenunwürdigen Bedingungen in U-Haft in Ungarn. Dass es überhaupt zu diesem Urteil in Ungarn kam, war nur möglich, da die sächsische Polizei Maja in einer Nacht und Nebelaktion rechtswidrig nach Ungarn ausgeliefert hat.

Auch wenn Maja, Gabri und Anna nun für 8, 7, bzw. 2 Jahre in Haft sind:

Wir werden nicht aufhören zu kämpfen und erkennen diesen staatlichen Angriff auf einzelne als das was er ist, ein Angriff auf uns alle! Ein Angriff auf den Antifaschismus!

Wir werden auch weiter für euch kämpfen!

FREE MAJA

FREE ALL ANTIFAS