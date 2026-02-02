Angriff auf den ÖPNV

Mit dieser Aktion setzen wir ein klares Zeichen für kostenlosen ÖPV. Transport darf kein Luxusgut bleiben, sondern muss für jeden Menschen zugänglich sein. Menschen sind auf öffentlich zugänglichen Personennah- und Fernverkehr angewiesen, denn der Individualverkehr stellt im Hinblick auf Kosten und Klimakollaps keine Alternative dar.

Schätzungsweise 3,5% aller Bus- und Bahnfahrenden sind ohne gültigen Fahrschein unterwegs. Das sind zu wenige! (Ja wir meinen dich, auch wenn du die Kohle hast.)

Allein in Hannover sind 2024 rund 30 000 Menschen ohne Fahrschein erwischt worden.

Wir fragen uns: Wie kann das sein? Wo ist unsere Solidarität? Wenn ein Schaffner wieder unangenehm lange bei Mitfahrenden steht oder sogar mit ihnen aussteigen will, wie kann es dann sein, dass nichts passiert? Wie kann es sein, dass Menschen diesen Situationen alleine ausgesetzt sein müssen und niemand hilft? Was passiert wohl wenn dann jemand keinen Ausweis dabei hat? Solche Situationen dürfen nicht länger hingenommen werden. Was wollen ein paar Möchtegernbullen gegen uns alle tun? Wir sind mehr!

Bestraft werden sollen die, die ohnehin nichts haben.

8000 bis 9000 Schwarzfahrende landen jährlich im Knast, denn diejenigen die sich das Ticket nicht leisten können haben auch nicht das Geld die Strafe zu zahlen, wenn sie erwischt werden.

Häufig sind die Gefängnisstrafen lang genug, dass Menschen ihre Wohnung und den Job verlieren. Armut ist ein von der Marktwirtschaft benötigter Zustand, aus dem es Staat und Kapital unmöglich machen auszubrechen.

"So let's burn, burn the prisons down!" ~Cistemfailure

ÖPV statt Autos

In Zeiten von Klimakollaps und Umweltzerstörung in denen ganze Landstriche dem Erdboden gleich gemacht werden, in denen Löcher und Schneisen in Wald und Feld gerissen werden um neue Straßen zu bauen, muss eine kostenlose Alternative zum klimaschädlichen Individualverkehr geschaffen werden, die für jede Person zugänglich ist!

Diese Aktion war erst der Anfang! Lasst uns Ticketautomaten in ganz Hannover und deutschlandweit zerstören, lasst uns gemeinsam für einen kostenlosen ÖPV sorgen!

Beschmiert die Displays, verklebt Münz- und Kartenschlitze und macht die Kartenlesegeräte unbrauchbar. Kurzum zerstört die Scheißteile!

Und denkt dran: Es bleibt gesund wer gut vermummt!

KEIN GOTT

KEIN STAAT

KEIN TICKETAUTOMAT