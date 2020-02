Turi [Vaccaro] im Hungerstreik, um im Gefängnis nicht domestiziert und zerstört zu werden

[aus dem Italienischen übersetzt: https://www.osservatoriorepressione.info/turi-vaccaro-sciopero-della-fam...

Das Treffen zwischen dem inhaftierten Turi und Emmie (seiner Ex-Frau)

verdeutlicht ein wenig die Situation, die unser Freund der NO

TAV-Bewegung im schrecklichen Gefängnis Pagliarelli in Palermo erlebt.

Es handelt sich um ein schwieriges Gefängnis, in dem Schläge und Gewalt

von Seiten der Gefängniswärter auf der Tagesordnung stehen und in dem

ein junger Mann erst kürzlich Selbstmord begangen hat.

Wir haben erfahren, dass Turi die ersten sechs Monate seiner Haft in

einer Zelle allein in der psychiatrischen Abteilung der Krankenstation

festgehalten und dann (nach seinem Protest und Hungerstreik) in die

gemeinsame Krankenstation gebracht wurde, in der er sich noch befindet.

Nach anderthalb Jahren im Gefängnis erscheint Turi Emmie ziemlich

verwirrt und etwas resigniert.

Die lange Zeit ohne Kommunikation und die Schikane durch ein

abstumpfendes Gefängnisregime erschweren die [mentale] Klarheit und

Entscheidungsfindung.

Die Abstumpfung des repressiven Systems und des Gefängnisses mit seinen

idiotischen und sadistischen Regeln zeigt sich erneut in vielen kleinen,

aber anstrengenden Schikanierungen.

- Sie betrachten seine Kleidung als schmutzig und werfen sie weg.

- Er ließ eine kleine Pflanze wachsen, wahrscheinlich aus einem Samen,

und sie warfen die Pflanze weg.

- Sie reinigen die Zelle mit (giftigen) Chlor, weil sie gemäß den

Gefängnishygienekriterien schmutzig ist, um dann Gefängnissektionen zu

haben, in denen die Heizung nicht funktioniert.

- Zum Zeitpunkt des Besuchs verbieten sie der aus den Niederlanden

angereisten Cousine den Zugang zum Gefängnis, nachdem sie ihr zuvor per

E-Mail bestätigt hatten, dass sie ein Besuchsgespräch führen könne.

- Sie lassen keine Sandalen [zu Turi] rein, weil sie keine Winterschuhe

seien, und eine Wollmützen nicht, weil sie zu lang sei.

Es brachte auch nichts, dass Emmie flehte, die Sandalen zu ihm

durchzulassen, da Turi barfuß ist.

Auch dafür sind die Inhaftierungen von Aktivisten, Gefährten usw.

nützlich, weil sie die Monstrosität des Gefängnisregimes selbst, seine

völlige Nutzlosigkeit und den Sadismus, der es völlig durchdringt, ans

Licht bringen (siehe aktuell Turi und Nicoletta).

Gerade in diesen Tagen hat Turi beschlossen, den Hungerstreik mit drei

Punkten fortzusetzen:

- Protest gegen das MUOS (das u.a. auf Sizilien installierte

Satellitenkommunikationssystem Mobile User Objective System des

US-amerikanischen Militärs) als zunehmend aktiven und bedrohlichen

Militärapparat, eine echte Waffe des Krieges und des Leidens.

- Protest, um das Reinigen seiner Zelle mit Chlor zu beenden

- Protest, um den Mechanismus der alle sechs Monate erfolgenden Kürzung

der Gefängnisstrafe um 45 Tage automatisch zu machen, ohne sich

demütigen zu müssen, danach zu fragen.

Die Wiederaufnahme des Protests von Turi ist ein schönes Zeichen der

Erhebungen gegen die Domestizierung und Zerstörung [von Gefangenen]

durch das Gefängnis. Tatsächlich lässt Turi seine Befürchtungen über die

Fähigkeit, jemals wieder frei zu werden, und die Ängste, befreit und

dann wegen anderer Verurteilungen erneut verhaftet zu werden, hinter

sich.

Der Hungerstreik kommt zu einer Zeit, in der wir die Kampagne der

aktiven Solidarität mit ihm und allen politischen Gefangenen,

einschließlich Nicoletta, für eine soziale Amnestie wieder aufnehmen.

Der erste Termin ist am Dienstag, den 4. Februar um 17.30 Uhr vor

Pagliarelli, um dann am 14. März eine große Demonstration zu

organisieren, die zeitgleich mit anderen Initiativen stattfinden soll,

unter anderem hoffen wir auf die Initiative der NO TAV-Bewegung in Turin

für Nicoletta und die anderen Inhaftierten.

Turi, der im Gefängnis von Palermo festgehalten wird, weil er gegen das

MUOS demonstrierte:

Lasst ihn uns nicht vergessen.

"Was Turi angeht, ist es sehr wichtig, allen zu sagen, sie sollen weiter

schreiben.

Wer schreiben will, dies ist die Adresse, hoffen wir, dass er zumindest

seine Briefe erhält“:

TURI VACCARO

Casa Circondariale Pagliarelli - Piazza P. Cerulli 1, 90129 Palermo

[Weitere Infos zu Turi:

http://www.imi-online.de/2015/11/12/if-i-had-a-hammer/

http://de.indymedia.org/2005/12/135094.shtml

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2020/02/sic-turi-vaccaro-carcere-ex-compagna-olanda-c7b2ddc3-5e2b-4433-886a-961106cd7a8c.html?fbclid=IwAR2WVh8-Sl2yl1Yu3EOvh6fM2Qcw7A098Ra4Ozl51bFZy70nmo3Zi8Hl_t0]