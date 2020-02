Radio hören

Zu den Podcasts:

- Leipzig: Zur Demonstration gegen das Verbot von linksunten.indymedia.org und zum Prozess am Bundesverwaltungsgericht / Tel.-Interview

An der Demo am gegen das Verbot der Open-Posting-Plattform linksunten.indymedia.org am 25.Januaer dieses Jahres beteiligten sich gut 2.000 Teilnehmer*innen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Klage gegen das Verbot der alternativen Medienplattform linksunten.indymedia.org am Mittwoch, den 29.Januar abgewiesen. Mit Verweis darauf, dass die Klagenden nicht berechtigt seien, ein entsprechendes Verfahren anzustrengen, verweigert das Gericht in Leipzig eine inhaltliche Prüfung des Verbots.

Kontakt über:

linksunten.soligruppe.org

soli_linksunten@riseup.net

https://www.freie-radios.net/99721

- Leipzig: Hungerstreik mit Teilerfolg beendet

Am sechsten Tag seines Hungerstreiks wurde Néstro am 19. Januaer dieses Jahres aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig entlassen. Es handelt sich bei Néstro um einen der Angeklagten im Kontext der Silvester-Auseinandersetzungen am Connewitzer Kreuz.

"Wir, das Solidaritätskomitee 31.12., stellen fest, dass Néstros Hungerstreik den Repressionsapparat so unter Druck gesetzt hat, dass eine Freilassung unumgänglich war. Auch, wenn Néstros Forderungen nach

der Freilassung aller drei Gefangenen noch nicht erfüllt ist, hat er hier zumindest einen Teilerfolg erlangt.“

Kontakt und weiter Informationen:

E-Mail: solidaritaet3112 @riseup.net

Website: dievomkreuz.noblogs.org

https://www.freie-radios.net/99723

- Interview mit Manfred Peter, Gefangener in der Forensik Lippstadt-Eickelborn

Manfred ist seit 28 Jahren in der Forensik.

Laut zuständiges Gericht sollte Manfred Ende des Jahres 2019 entlassen werden. Doch er ist bis heute immer noch in Eickelborn eingesperrt.

Warum das so ist, wollen wir mit Manfred klären.

Kontakt: Manfred Peter

Station 57/2

Eickelbornstraße 19

59556 Lippstadt

https://www.freie-radios.net/99724

Der nächste Sendung ist am Dienstag, den 3.März von 19 -20:

Zu empfangen per Livestream über: www.radioflora.de