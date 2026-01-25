Blutgeld Bezirksamt Bullyzei – Statement zu dem Angriff auf Habersaathstraße am 22.01.26

Pichotta beweist aufs neue seine skrupellose und menschenverachtende Geschäftspraktik! Mit illegalen Mitteln versucht er bei diesen bitterkalten Temperaturen die Menschen auf die Straße zu treiben. “Freund und Helfer” sind wie so oft am Stiefellecken und beschützen den Schlägertrupp. Der Bezirk Mitte duckt sich vor einer ernsthaften Auseinandersetzung weg, und deckt durch Passivität bewusst die Zerstörung von Wohnraum für Kapitalinteressen!

Ene Verkettung unglücklicher Umstände hat dieses mal dafür gesorgt dass wir dem Schlägertrupp bei unseren Nachbar*Innen nicht angemessen Widerstand leisten konnten. Zwar wurde unser Aufgang nicht angerührt, aber durch den Wasserausfall befindet sich das Projekt nun in der kritischsten Phase seit Beginn der Besetzung Ende 2021. Zumal diesmal davon auszugehen ist, das dass Wasser nicht angestellt werden kann ohne Gebäudeteile zu fluten und wir seit Anfang November ohne richtige Heizung leben.

Nunja:

Wenn bis 2030 dann alle Obdachlosen erfroren sind ist das Vorhaben Wohnungslosigkeit zu beenden auch erfüllt.

Natürlich steht, anders als von Pichotta in der Vereinbarung mit dem Bezirk versprochenen, kein Ersatzobjekt in der Papierstraße zur Verfügung. Das Grundstück wurde mittlerweile verkauft. Nach einem Abriss wird auch bei uns nur mit dem ungenutzem Grundstück spekuliert werden. Der Bezirk Mitte zeichnet sich mehr und mehr durch eine Bürowüste aus. Eine Kommerzialisierung der Stadt auf Kosten von Freiräumen, sozialem Treffpunkten und Wohnraum für Alle kann nicht im Interesse einer Verantwortungsbewussten und Zukunfts- und Bürger*innen orientierten Stadtentwicklung liegen.

Wir sind entschlossen weiter für unsere Träume zu kämpfen, allerdings sind wir vorerst erstmal mit Überleben beschäftigt. Wenn ihr euch solidarisch zeigen wollt, grüßt doch mal Pichotta oder sein Schlägertrupp K&K Sicherheit, ein paar Freund*Innen haben zu denen mal was recherchiert: https://de.indymedia.org/node/548943

HA46 Bleibt!