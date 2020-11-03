Recherche zu K&K Sicherheit und Service GmbH

◼ ◼ ◼Wer nervt da die Bewohner*innen in der Habersaath 46?

Seit unserem letzten Artikel [1] sind etwa zwei Jahre vergangen. Jetzt versuchen wir erneut einen kurzen Überblick über die derzeit wirkenden Firmen zu schaffen. Um den Artikel übersichtlich zu halten werden Nebengeflechte außer Acht gelassen.

Am 09.08.2023 überreichten Mitarbeiter von K&K in der Habersaath46(HA46) den Bewohner*innen ein Schreiben, welches sie aufforderte innerhalb einer Stunde das Haus zu verlassen. An diesem Tag wurden Badezimmer zertrümmert, Türen zugenagelt, Strom und Warmwasser abgestellt..

Jetzt sind sie seit dem 20.10.25 zurück. Nach einer Räumungsaktion in der Habersaathstraße wurden sie fest in einem Aufgang postiert und sind dauerhaft mit ungefähr 10 Mitarbeitern vor Ort. Dabei wurde jede Gelegenheit genutzt um Zwischenfälle mit den Bewohner*innen zu provozieren, bei Kleinigkeiten und teilweise unter falschen Vorwänden die Polizei einzuschalten und sogar Kellertüren zuzuschweißen bzw. mit Steinen zuzumauern. Grund genug da mal genauer hinzuschauen.

◼ ◼ ◼Wer steckt hinter dem ominösen Firmengeflecht?

K&K Sicherheit und Service GmbH

Bild 1

In erster Linie laut Aussagen der Sicherheitsmitarbeiter vor Ort und eines Artikels aus dem Tagesspiegel [2] die Firma K&K Sicherheit & Service GmbH (ehemals SGB Sicherheitsgruppe) mit Sitz in Brandenburg an der Havel. Die Firma ist unter der Adresse Ritterstr. 102, 14770 Brandenburg an der Havel gemeldet. Vormals war die Firma in Schönefeld gemeldet. Auf Instagram posieren sie in Tarnkleidung mit scharfen Waffen und geben ihre Ausbildung bei der Bundeswehr als Referenz an. Siehe Bild 2.

Bild 2

Auch die Stadt Berlin ist Kunde, wie der Firmenhomepage entnommen werden kann. [3]

Laut Firmenkommunikation und Handelsregisterauszug ist der aktuelle Gesellschafter der K&K Sicherheit und Service GmbH niemand Geringeres als Cengiz Koc. Eine Aufnahme von ihm ist in Bild 3 zu sehen.

Bild 3

Auf der öffentlichen Instagram Präsentation der Firma bezieht sich diese direkt auf ihn als Gesellschafter (siehe Bild 4).

Bild 4

Zuletzt posierte er für K&K am 08. August 2023 - einen Tag vor dem Überfall der Firma auf die Habersaathstraße 46. Im Bild 5 trägt er ein T-Shirt mit dem K&K-Logo und zeigt so seine Firmenzugehörigkeit und einen zeitlichen Zusammenhang seiner Firmenzugehörigkeit und der Übergriffe auf die Habersaathstraße.

Bild 5

Mehr zu Cengiz Koc

Seine letzte bekannte Wohnadresse befindet sich in der Trabener Straße 78 in 14193 Berlin.

Cengiz Koc kam als Kind nach Berlin, besaß in Kreuzberg Cafés und Restaurants, hatte sogar im Song „Abrechnung“ einen Gastauftritt bei Eko Fresh. Den meisten dürfte er jedoch aufgrund seiner erstaunlichen Karriere als Kickboxer bekannt sein. Dort erzielte er die EM-Bronzemedaille im Superschwergewicht 2000, wurde Europameister im Kickboxen 1995 und Weltmeister im Kickboxen 1996.

Nebenbei verdiente er sich als Gelegenheits-Schauspieler und zeigt sich in Dünnes Blut, Alarm für Cobra Elf, HeliCops und in der ZDF Serie Faust.

Er besitzt einige Social Media Accounts, ist jedoch kaum noch in diesen aktiv. Beispielsweise auf Instagram. [4] Schreibt ihm doch gerne trotzdem, was ihr von seinen Machenschaften haltet, denn in der BZ [5] versuchte er sich noch als ein Herzstück Berlins darzustellen, dessen Name auf Häuserwände gesprayed wurde. Heute hat er seine Wurzeln anscheinend vergessen und lässt Leute in ihrer Wohnumgebung drangsalieren.

Geschäftsführer von K&K

Die Position der Geschäftsführerin ist besetzt durch Christiane Mindemann die gerade 41 Jahre alt geworden ist (*30.10.1984). Sie lebt derzeit in Rheinsberg und häkelt dort gerne Woll-Würmchen. [6]

Ebenfalls Geschäftsführer/Prokurist ist Tobias Meier, 37 Jahre alt (*15.11.1987) wohnhaft in Brandenburg an der Havel. Bild 6 zeigt eine Aufnahme von ihm aus einem RBB-Beitrag. Er ist ebenfalls Gesellschafter von BAUart Ingenieurgesellschaft mbH. Zu dieser Firma weiter unten mehr.

Bild 6

BAUart Ingenieurgesellschaft mbH [7]

Gesellschafter sind wie oben bereits geschrieben Tobias Meier und die Strimag GmbH. Hinter diesem Strohmann stecken Knut Strefling (zu sehen in Bild 7) und zu einem geringeren Teil Annett Strefling. Ersterem gehören auch die KAI-Immobilien, sowie unterschiedliche andere Firmen z.B.: für Chemieerzeugnisse.

Sitz der Firma ist ebenfalls die Ritterstraße 102 in Brandenburg an der Havel.

Bild 7

Im Kontrast zu einem Zeitungsartikel in der Maz welche Knut Strefling noch darstellt wie den netten Onkel, der die Nachbarschaft in BRB verbessern möchte [8], so scheinen seine Firmen in Berlin Rettungswege zu verschließen und gefährden damit Menschleben.

