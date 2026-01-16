Aktionstag für Maja

Am 04. Februar wird in Budapest das Urteil gegen Maja und die anderen angeklagten Antifaschist*innen erwartet. Seit über 530 Tagen ist Maja unter menschenunwürdigen Bedingungen in Ungarn im Knast. Ausgeliefert, um ein Exempel zu statuieren.

Wir sind solidarisch mit Maja und allen anderen Antifas in Untergrund und Haft! Maja muss sofort zurückgeführt werden! Antifaschismus ist und bleibt notwendig und wir werden nicht tolerieren, dass groß inszenierte Schauprozesse gegen Einzelne von uns uns spalten, einschüchtern, oder gar unsere Solidarität mindern!

Free Maja! Free all Antifas!