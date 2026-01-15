UPDATE zu LEAK - Staatsschutz warnt AfD - Plakatieraktion abgesagt!

In Baden-Württemberg ist am 8. März die Landtagswahl. Die Plakatieraktionen des AfD Kreisverbands Emmendingen (Freiburger Umland) wurden vor ein paar Tagen geleaked (E-Mail und Tabellen mit Namen: https://de.indymedia.org/node/621002). Doch nun ist der Staatschutz den Leaker*innen auf die Schliche gekommen. Unsolidarische Grüße gehen raus an die Beamt*innen die den ganzen Tag indymedia durchlesen müssen! ACAB :)

Der Staatsschutz warnte die AfD, dass ihre E-Mail geleaked wurde. Daraufhin hat die AfD den Termin abgesagt und die Plakate werden an einem "neuen, sicheren Ort" gelagert.