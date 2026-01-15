UPDATE zu LEAK - Staatsschutz warnt AfD - Plakatieraktion abgesagt!
In Baden-Württemberg ist am 8. März die Landtagswahl. Die Plakatieraktionen des AfD Kreisverbands Emmendingen (Freiburger Umland) wurden vor ein paar Tagen geleaked (E-Mail und Tabellen mit Namen: https://de.indymedia.org/node/621002). Doch nun ist der Staatschutz den Leaker*innen auf die Schliche gekommen. Unsolidarische Grüße gehen raus an die Beamt*innen die den ganzen Tag indymedia durchlesen müssen! ACAB :)
Der Staatsschutz warnte die AfD, dass ihre E-Mail geleaked wurde. Daraufhin hat die AfD den Termin abgesagt und die Plakate werden an einem "neuen, sicheren Ort" gelagert.
Hier die Absage E-Mail der AfD:
Liebes Plakatier Team,
der Staatsschutz hat uns vorgewarnt, dass unser Arbeitseinsatz am Samstag geleakt (nicht autorisierte Veröffentlichung von Informationen) wurde.
Die Einladung wurde 1 zu 1 auf der Internetseite der Antifa (https://de.indymedia.org) gepostet.
Deshalb haben wir uns entschlossen diesen Arbeitseinsatz abzusagen. Ein neuer Termin und Ort werden zur gegebenen Zeit bekannt gegeben.
Unsere Plakate haben wir an einen neuen, sicheren Ort umgelagert.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf Heckmann
Beisitzer im Kreisvorstand