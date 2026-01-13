LEAK - Landtagswahl 2026 BW Plakatieraktion der AfD Freiburg Umland
In Baden-Württemberg ist am 8. März die Landtagswahl. Dazu wurde eine E-Mail des AfD Kreisverbands Emmendingen (Freiburger Umland) gefunden. In dieser Mail wird Treffpunkt, Uhrzeit und Adresse zum vorbereiten der Plakatieraktionen im Umland angegeben. An diesem Treffpunkt sollen dann Gruppen zum Plakatieren eingeteilt werden. Der Treffpunkt wird als "Lager" betitelt. Praktischerweise haben die Faschos auch direkt zwei PDF-Dateien mit Tabellen angehängt, in denen jeweils Vornamen, Nachnamen und Plakatierorte stehen. Die E-Mail ist unten angehängt. Viel Spaß damit!
Mail des AFD Kreisverbands Emmendingen (BW):
Liebes Plakatierteam,
am Samstag, 17.01.2026 um 13.00 Uhr treffen wir uns im Lager in Riegel bei
Franz Fröhlich
Forchheimerstr.6
79359 Riegel
Wir werden zusammen die Plakate vorrichten, die Plakatierteams einteilen ,und die Ortschaften zuordnen.
Bitte erscheint zahlreich.
Das Organisationsteam freut sich auf einen erfolgreichen Wahlkampf.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vorstand AfD KV Emmendingen
Cora Amberge - Sprecherin
Annette Elble - stv. Sprecherin
Oliver Pendzialek - Schatzmeister
Ferdinand Ens - Beisitzer
Franz Fröhlich - Beisitzer
Rolf Heckmann - Beisitzer
Stefan Seesemann - Beisitzer