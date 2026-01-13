LEAK - Landtagswahl 2026 BW Plakatieraktion der AfD Freiburg Umland

Mail des AFD Kreisverbands Emmendingen (BW):

Liebes Plakatierteam,

am Samstag, 17.01.2026 um 13.00 Uhr treffen wir uns im Lager in Riegel bei

Franz Fröhlich

Forchheimerstr.6

79359 Riegel

Wir werden zusammen die Plakate vorrichten, die Plakatierteams einteilen ,und die Ortschaften zuordnen.

Bitte erscheint zahlreich.

Das Organisationsteam freut sich auf einen erfolgreichen Wahlkampf.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Vorstand AfD KV Emmendingen

Cora Amberge - Sprecherin

Annette Elble - stv. Sprecherin

Oliver Pendzialek - Schatzmeister

Ferdinand Ens - Beisitzer

Franz Fröhlich - Beisitzer

Rolf Heckmann - Beisitzer

Stefan Seesemann - Beisitzer