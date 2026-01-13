LEAK - Landtagswahl 2026 BW Plakatieraktion der AfD Freiburg Umland

von: anonym am: 13.01.2026 - 18:53
Antifa
Freiburg im Breigau

In Baden-Württemberg ist am 8. März die Landtagswahl. Dazu wurde eine E-Mail des AfD Kreisverbands Emmendingen (Freiburger Umland) gefunden. In dieser Mail wird Treffpunkt, Uhrzeit und Adresse zum vorbereiten der Plakatieraktionen im Umland angegeben. An diesem Treffpunkt sollen dann Gruppen zum Plakatieren eingeteilt werden. Der Treffpunkt wird als "Lager" betitelt. Praktischerweise haben die Faschos auch direkt zwei PDF-Dateien mit Tabellen angehängt, in denen jeweils Vornamen, Nachnamen und Plakatierorte stehen. Die E-Mail ist unten angehängt. Viel Spaß damit!

Mail des AFD Kreisverbands Emmendingen (BW):

 

Liebes Plakatierteam,

 

am Samstag, 17.01.2026 um 13.00 Uhr treffen wir uns im  Lager in Riegel bei

 

Franz Fröhlich

Forchheimerstr.6

79359 Riegel

 

Wir werden zusammen die Plakate vorrichten, die Plakatierteams einteilen ,und die Ortschaften zuordnen.

Bitte erscheint zahlreich.

 

Das Organisationsteam freut sich auf einen erfolgreichen Wahlkampf.

  

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Vorstand AfD KV Emmendingen

 

Cora Amberge - Sprecherin

Annette Elble - stv. Sprecherin

Oliver Pendzialek - Schatzmeister

Ferdinand Ens - Beisitzer

Franz Fröhlich - Beisitzer

Rolf Heckmann - Beisitzer

Stefan Seesemann - Beisitzer

 

