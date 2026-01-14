Solidarischer Knastbesuch in Heinsberg bei Moritz
von: anonym am: 14.01.2026 - 16:34
Free Moritz
Wir haben gestern den Abend des ersten Prozesstages genutzt um Moritz und die anderen gefangenen in Heinsberg zu besuchen und mit Feuerwerk zu Grüßen.
Wir müssen an der Seite unserer Gennos*innen im Knast stehen um die Isolation die sie schwächen soll zu brechen. Wer gegen die Ungerechtigkeit kämpft wird diesem Staat immer ein Dorn im Auge sein den Faschismus ist nur eine Steigerung der unterdrückenden Staatlichen Macht und einer unfreien Gesellschaft.
Wir stehen an der Seite jeder Form von Antifaschismus auch militanter Antifaschismus ist notwendig und muss verteidigt werden.
