Offener Brief an die Landesregierung S-H

Wir, die Aktivist*innen von "VollGAS in den Untergang", die am 16.01. zur Einweihung des neuen Küstengaskraftwerks in Kiel mit einer Satire-Aktion bereits heftige Kritik an der Nutzung von Erdgas übten, fordern nun die Landesregierung Schleswig-Holstein und die Abgeordneten des Landtags zu einer Stellungnahme auf. Mit Bezug auf verschiedene Studien der Klimaforschung (z.B. Howarth 2014) weisen wir darauf hin, dass die Treibhausgasbilanz des Erdgases unterm Strich sogar schlechter ist als die der Kohle. In dem momentanen Ausbau der Erdgasinfrastruktur sehen wir eine rein vom Markt getriebene Entwicklung und nicht den Aufbau einer "saubere Brückentechnologie", als der er verkauft wird. Auch in Flensburg lassen sich die Stadtwerke als Klimaretter feiern, weil sie ihr Kohlekraftwerk zu einem Gaskraftwerk umbauen. Außerdem wird in Brunsbüttel ein neues LNG-Terminal gebaut, wo noch dazu das Erdgas hauptsächlich aus Frackinganlagen kommt.

Im Angesicht der Klimakatastrophe und des in Kiel selbst verordneten "Klimanotstands" finden wir solche Pläne verachtenswert. Der offene Brief ist im Anhang zu finden.