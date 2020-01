Dorfplatz, 19.1.: Feuer und Löscher

Zunächst berichtete die Presse das, was ihnen von der Polizei hingeworfen wurde. Danach sei es "zu einem Feuer am Szene-Objekt "Liebig34" gekommen" und Polizisten seien angegriffen und verletzt worden. "Mehrere Beamte mussten ausrücken, weil [...] ein Elektroroller, Gerümpel und Weihnachtsbäume brannten."

Informationen von Anwohner*innen nach entspricht es nicht der Wahrheit, dass Beamte ausrücken mussten. "Sie haben es so gewollt", so eine unbekannt gebliebene Anwohnerin im Gespräch mit dem Autor. Korrekt sei hingegen, dass Weihnachtsbäume und Elektroroller brannten. Während es sich bei der Weihnachtsbaumverbrennung im Januar um eine alte Tradition handele, sei die Sabotage oder das aus-dem-Verkehr-ziehen von Elektrorollern und Uber-Bikes ein sich rasant ausbreitendes neues Phänomen, wofür es gute Gründe gäbe. Dazu zählen die Arbeitsbedingungen bei den Anbietern wie Uber aber auch die Kritik an der Smartifizierung der Stadt sowie der sich in ungeahnte Dimensionen ausbreitende Trend zu motorisiertem Individualverkehr. "Demnächst werden sich die Yuppies wahrscheinlich ihre Ärsche mit smarten Arschabwischrobotern abwischen lassen und es als ökologische Revolution anpreisen", so die anonyme Anwohnerin.

Über den weiteren Verlauf des Abends berichtet die Polizeipresse, dass Einsatzkräfte mit Feuerlöschpulver attackiert wurden. Dabei seien zwei Beamte leicht verletzt worden. Laut Polizeisprecher habe ein Unbekannter den beiden Polizisten Feuerlöschpulver ins Gesicht gesprüht und damit leicht verletzt. Beide litten unter Atmennot.

Dass es sich um "einen Unbekannten" handelte erscheint vor dem Hintergrund unwahrscheinlich, dass das Pulver vorliegenden Informationen zufolge aus dem Eingangsbereich der Liebig34 kam, in der laut Selbstdarstellung keine Cis-Männer leben. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat außerdem gezeigt, dass die Polizei sich ständig als Opfer stilisiert, was zweifelsohne jede*r Einzelne von ihnen ist. Die Verwendung von Feuerlöschern als Waffe ist jedoch der Beschaffenheit nach ausschließlich zu defensiven Zwecken geeignet. Wer wie die Polizei fast täglich bewaffnet und in feindseeliger Absicht vor den Häusern im Nordkiez steht oder patroulliert (oder gar kommt, um diese zu räumen), muss mit Reaktionen rechnen.