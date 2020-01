"Spannervideos" auf dem Festival "Monis Rache"

Die Organisator*innen des Festivals (Zwille Kulturrachen GmbH, Kameruner Straße 43, 13351 Berlin) schreiben auf ihrer Seite folgendes (https://monisrache.wtf/index.html?v=6):

"STRG_F - Spannervideos" (7.01.2020) Wie aus der Strg_F Reportage vom 07.01.2020 zu entnehmen ist, sind uns die Vorfälle die auf unserem Festival passiert sind, bekannt. Seit dem uns Patrizia Schlosser im September darüber informiert hat und wir den Täter ermittelt und mit seinen Taten konfrontiert haben, versuchen wir einen Umgang damit zu finden. Die momentane Situation verlangt auch uns gerade sehr viel ab. Deshalb bitten wir euch bis Anfang nächste Woche Geduld zu haben, sodass wir euch mit einem ausführlichen Statement umfassend informieren können. Wir sind dabei einen Umgang mit allem zu erarbeiten und müssen unser weiteres Vorgehen besprechen. Zur Kontaktaufnahmen benutzt folgende Mailadresse: strgf@monisrache.wtf

(Bitte erwartet keine schnelle Antwort) Eure Moni Crew

Seit September wissen die Organisator*innen, dass eine Person aus der Orga-Crew das über einen längeren Zeitraum getan hat. Vier Monate in denen Betroffene nicht informiert wurden. Kein einziges Wort an die Betroffenen in ihrem Statement, das ganze Statement ist nur auf die "Moni Crew" bezogen. Aus einem Artikel im ND (https://www.neues-deutschland.de/artikel/1131253.monis-rache-kameras-bei...):

Eine Betroffene, die sich Jana nennt und ihren richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, erklärte gegenüber »nd«: »Ich finde es unerträglich, dass sich das Orgateam nur selbst bemitleidet, ohne in einem einzigen Wort die eigentlichen Opfer zu benennen oder sich zu entschuldigen.« Das Verhalten des Teams verhöhne die Betroffenen, so die junge Frau. Sie fühle sich allein gelassen und ohne jegliche Handlungsmöglichkeit.

Aus der Reportage geht hervor, dass "hfraenklin1" in einer anderen Recherche von einer Journalistin zum Tausch für seine Videos "private Fotos, Videos von Frauen die du persönlich kennst, z.B. deine Ex-Freundin, Schwester, Nachbarin etc. also keine Amateurfotos aus dem Internet, sondern nur Sachen die du hast".

"hfraenklin1" gibt dabei sogar an, dass er Ausweise kontrolliert hat beinm Festival und sich damit sogar rühmt Material von "jungen Dingern" zu haben.

Aus der Reportage geht hervor, dass "hfraenklin1" sich nach einem Gespräch der Journalistin aus dem "STRG_F" mit den Organisator*innen des Festivals gemeldet hat. Er also durch das Treffen mit der Festival-Crew von der Reportage erfahren hat. Es sind damit vier Monate vergangen, dass Betroffene informiert wurden.

Fragen

Wieso informieren die Organisator*innen des Festivals vier Monate lang die Betroffenen nicht?

Wurde das Material von "hfraenklin1" gesichert, damit Betroffene Anzeige erstatten können, wenn sie es möchten?

Den Organisator*innen des Festivals ist "hfraenklin1" offensichtlich persönlich bekannt, haben sie Freund*innen und mögliche Mitbewohner*innen in Sachsen über sein tun informiert?

Wurde recherchiert ob er noch weitere Kameras in anderen Orten angebracht?

Gab es überhaupt irgendwelche Schritte, die seit September unternommen wurden von irgendwem aus dem Orga-Kreis oder des sozialen Umfeldes von "hfraenklin1"?

Welches Material besitzt er von anderen Betroffenen durch seinen "Tausch" mit anderen auf der Plattform? Er war dort immerhin seit 2011 angemeldet.

Gibt es Reaktionen von anderen Locations, die der Festival-Crew ihre Räumlichkeiten für Veranstaltungen (Mensch Meier, Reil78, Leipzig, Lauschangriff) zur Verfügung stellen?

Gibt es Reaktionen und Überlegungen von anderen Festivals wie solche Aufnahmen bei ihren Veranstaltungen unterbunden werden?