B: Einladung zur 3. offenen Versammlung nach der Wiedereröffnung der Meuterei
*** English below ***
Nach der kurzzeitigen Wiedereröffnung der Kollektivkneipe Meuterei am 29.5.2025 in Berlin Kreuzberg trafen wir uns bereits mehrfach, um die repressiven Folgen der Aktion, Solidarität zu- und untereinander sowie mögliche Perspektiven zu besprechen.
Die Aktion stellte ein Zeichen in Gedenken an den gefallenen, bewaffneten Kämpfer Kyriakos Xymitiris dar und machte ein mal mehr deutlich, dass wir die Räume, die wir lieben und in denen wir zusammengefunden haben, nicht einfach hergeben und vergessen.
Im Nachgang der Öffnung der, immer noch im Renovierungszustand befindlichen ehemaligen Räume der Meuterei wurden zahlreiche Personen von den Bullen kontrolliert, in Gewahrsam genommen, körperlich angegriffen und teils verletzt.
Schon wenig später trudelten diverse Vorladungen von Bullen bei den kontrollierten Personen ein.
Wir möchten uns ein weiteres mal treffen, um die Aktion nicht im leeren Raum stehen zu lassen und gemeinsam gegen die anhaltende Repression zu stehen.
Kommt am Donnerstag dem 15. Januar 2026 um 18Uhr ins New Yorck (Bethanien)
Wir wollen:
- gemeinsame Strategien gegen mögliche juristische Konsequenzen besprechen
- Informationen teilen und uns gegenseitig updaten
- gemeinsame Perspektiven besprechen
Einladung zum ersten offenen Treffen und Text zur Wiedereröffnung:
https://de.indymedia.org/node/524664
Einladung zum zweiten offenen Treffen:
https://de.indymedia.org/node/541410
Kyriakos für immer präsent!
Gegen den Ausverkauf der Stadt!
*** ENG ***:
B: Invitation to the 3rd open meeting on the reopening of Meuterei
Following the short reopening of the Meuterei collective bar in May 2025 in Berlin Kreuzberg, we have already met several times to discuss the repressive consequences of the action, solidarity with and among each other and possible perspectives.
The action was contributed to the fallen armed comrade Kyriakos Xymitiris and made it once again clear that we will not simply give up and forget the spaces we love.
Following the opening of the former Meuterei spaces, which are still under ongoing construction, numerous people were checked by the police, taken into custody, physically assaulted and in some cases, injured.
Shortly afterwards, various people who had been checked got interview calls by the cops.
We would like to meet again so that the action does not remain in a vacuum and so that we can stand together against the ongoing repression.
Come to New Yorck (Bethanien) on Thursday, 15 January 2026 at 6 p.m.
We want to:
- discuss joint strategies against possible legal consequences
- share information and update each other
- discuss common perspectives
Invitation to the first open meeting and text on the reopening:
https://de.indymedia.org/node/524664
Invitation to the second open meeting:
https://de.indymedia.org/node/541410
Kyriakos forever present!
Against the a city of the rich!
Ergänzungen
gefallener kämpfer?
Kyriakos Xymitiris hat in seiner wohnung mit sprengstoff hantiert. dabei
gab es eine explosion die ihn das leben kostete. natürlich ist das
tragisch, aber eure bezeichnung "gefallener kämpfer" ist irreführend.
mir wär auch neu, daß die kneipe meuterei jemals in der hand von euch
insurrektionalisten gewesen ist. warum ihr euch im leninistischen und
hamasnahen bethanien (new yorck) trefft, sollltet ihr auch mal erklären.
leninisten und islamisten sind todfeinde der anarchistischen bewegung.