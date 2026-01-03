[Kolumbien] Kommuniqué der FARC-EP

Gruß zu Weihnachten und zum Jahresende an das kolumbianische Volk und die Völker der Erde

24.12.2025

Kameraden, Brüder und Schwestern der Heimat und der Welt:

In dieser Zeit, in der die Mächtigen versuchen, eine falsche Freude in Lichtern und Konsumismus zu verhüllen, erheben die FARC-EP ihre Stimme, um euch ein Weihnachten der wahren Reflexion und ein Neues Jahr voller Kampf und Hoffnung zu wünschen.

Mögen uns diese Feiertage mehr als je zuvor vereinen, angesichts von:

Dem Imperialismus, der mit seinen ausgestreckten Klauen die Souveränität unserer kolumbianischen Nation und ganz Amerikas bedroht. Wir lehnen die Einmischung und die Plünderung durch das große Kapital ab, insbesondere die der USA, ihrer kriminellen NATO-Partner und des mörderischen Gebildes Israel gegenüber den Völkern der Welt. Länder, die nach einem Überleben inmitten der Krise suchen, die sie angesichts einer Welt erleben, die sich von ihrer Unterdrückung befreit und ein multipolares Szenario aufbaut, in dem sie nicht mehr die Kontrolle haben und zum Verschwinden neigen.

Dem Völkermord und der Besatzung gegen das palästinensische Volk und andere Nationen, die der Schande unterworfen sind. Unsere Solidarität ist unerschütterlich. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit, es gibt kein würdiges Weihnachten, während Völker mit dem schweigenden Komplizenverhalten der Regierungen und Institutionen der Welt abgeschlachtet werden. Wir werden der Stein im imperialistischen Stiefel sein, wenn sie es wagen, unseren Kontinent anzugreifen.

Dem wilden Kapitalismus, der in seiner Logik der Ausbeutung und unendlichen Profitgier unsere Flüsse vergiftet, unsere Wälder verwüstet und uns an den Rand globaler Konflikte drängt. Ein System, das das Leben auf unserem Territorium prekär macht, das durch große Medien die Masse der armen Arbeiter entmenschlicht und sie dazu bringt, Ungleichheit, die „Demokratie“ des großen Kapitals, die Kultur des Mülls, die sie entmenschlicht und entfremdet, zu verteidigen, wodurch ein Vakuum entsteht, das den Bürger einkesselt, ihn mit Entbehrungen füllt, die er nur für einen Moment mit Alkohol und Drogen vergessen kann – Werkzeuge der Kontrolle, die diese gleichen wirtschaftlichen Imperien handeln, während sie sie als Ausrede benutzen, um Länder zu überfallen, die sie für außerhalb ihrer Kontrolle oder mit großen natürlichen Reichtümern halten, die es zu plündern gilt.

Angesichts dieses Szenarios weichen wir nicht. Denn in unseren Vierteln, Dörfern und Gemeinden schlägt der Widerstand. Ein Widerstand, der das Gesicht der arbeitenden Frau trägt, des Landwirts und der Stadtbewohner, die das Leben mit ihren Händen erhalten. Der das Lächeln und die Zukunft in den Kindern trägt, die wir schützen. Der in der Weisheit und dem historischen Kampf der ländlichen, indigenen und afro-kolumbianischen Gemeinschaften verwurzelt ist, die, wie wir, dieses Land bewohnen und verteidigen.

Die Hoffnung ist kein passives Geschenk, sie ist ein Feuer, das wir jeden Tag entfachen, indem wir uns organisieren, um zu widerstehen und den Traum von Kolumbien Neu zu verwirklichen.

Deshalb bekräftigen wir im kommenden Jahr unser unerschütterliches Engagement für euch: für die Frauen, die Kinder, die Bauern, die indigenen und afro-kolumbianischen Völker. Für die Arbeiter und Arbeiterinnen der Heimat. Wir werden weiterhin von unten und von links an dieser dringenden neuen Welt weben. Eine Welt mit wahrem Frieden, die nur auf den Grundlagen der sozialen Gerechtigkeit, der Würde, der Souveränität der Völker und dem Schutz der Mutter Erde errichtet werden kann.

Möge uns das Jahr 2025 auf den Straßen finden, in den Debatten, im konkreten Aufbau von Volksmacht. Die Geschichte wird von den Völkern geschrieben und wir bleiben im Kampf.

„Mit Marulanda und dem ermächtigten Volk, gegen den Imperialismus und für den wahren Volkskampf auf dem Weg zum Sozialismus.“

Aus den Bergen und Städten Kolumbiens.

Sekretariat des Zentralen Generalstabs

Revolutionäre Streitkräfte von Kolumbien Volksarmee

FARC-EP