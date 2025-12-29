Solidarity with Antifa Ost

Solidarität aus Ljubljana

In Ljubljana haben sich Antifaschist:innen zusammen gefunden um den

Genosinnen welche aktuell auf der Anklagebank sitzen solidarische Grüße

zu senden.

Liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen an eurer Seite! Im legitimen

Kampf gegen Neonazismus, Faschismus und alle Formen rechten Hasses

bleiben wir geeint. Der Kampf ist international und global. Deshalb

haben wir in diesen Tagen in Ljubljana in Solidarität mit den verfolgten

Mitgliedern von Antifa-Ost beschlossen, die Fahne der Unterstützung zu

heben. Doch der Kampf gegen Neonazis allein reicht nicht aus. Um den

Kapitalismus zu überwinden, der einen fruchtbaren Boden für den

Faschismus bietet, müssen wir geschlossen, organisiert und in der

letzten Phase revolutionär handeln. Aus Ljubljana senden wir euch die

Botschaft: Wir sind mit euch! Antifa Ljubljana“ ★

Text gefunden auf: https://anarhistka.org/pregon-antifa-ost/