Solidarity with Antifa Ost
Solidarität aus Ljubljana
In Ljubljana haben sich Antifaschist:innen zusammen gefunden um den
Genosinnen welche aktuell auf der Anklagebank sitzen solidarische Grüße
zu senden.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen an eurer Seite! Im legitimen
Kampf gegen Neonazismus, Faschismus und alle Formen rechten Hasses
bleiben wir geeint. Der Kampf ist international und global. Deshalb
haben wir in diesen Tagen in Ljubljana in Solidarität mit den verfolgten
Mitgliedern von Antifa-Ost beschlossen, die Fahne der Unterstützung zu
heben. Doch der Kampf gegen Neonazis allein reicht nicht aus. Um den
Kapitalismus zu überwinden, der einen fruchtbaren Boden für den
Faschismus bietet, müssen wir geschlossen, organisiert und in der
letzten Phase revolutionär handeln. Aus Ljubljana senden wir euch die
Botschaft: Wir sind mit euch! Antifa Ljubljana“ ★
Text gefunden auf: https://anarhistka.org/pregon-antifa-ost/