[VS] Silvester zu den Knästen – Plakat Aktion in VS

Letzte Nacht haben wir eine Tapete mit der Aufschrift „Freiheit für alle Politischen Gefangenen“ und den Portraits von Politischen Gefangenen auf der ganzen Welt in das Schwenninger Stadtbild gebracht.

Seien es die Antifaschist:innen aus dem Antifa Ost Prozess, denen vorgeworfen wird militant gegen Nazis in Ostdeutschland vorgegangen zu sein, die Angeklagten im Budapest Komplex, die am sogenannten Tag der Ehre in Budapest Nazis ganz klar ihre Grenzen aufgezeigt haben oder die sogenannten Ulm 5, die nach ihrer Aktion in Ulm gegen Elbit, dem größten Privaten Rüstungskonzern Israels und wichtigen Akteur beim Völkermord in Gaza, in Untersuchungshaft sitzen. Ebenso Ahmad Sa’adat, der als Vorsitzender und Vertreter der PFLP, mit ihrem Politischen Programm für ein freies Palästina in dem alle friedlich und frei nebeneinander Leben können, seit Jahrzehnten im Israelischen Knast sitzt oder die ehemalige RAF Militante Daniela Klette, die nach einer medialen Hetzjagd jetzt im Niedersächsischen Vechta im Knast sitzt und dort vor Gericht für ihren bewaffneten Kampf für den Sozialismus bestraft wird.

Diese, und alle anderen Poltischen Gefangenen weltweit, die für ihren Kampf gegen das bestehende und für die Perspektive einer besseren Gesellschaft verfolgt und in den Knast geworfen wurden, wollen wir grüßen und an sie erinnern.

Denn der Knast soll politische Gefangene vereinzeln und sie von den Kämpfen außerhalb trennen und gleichzeitig als Drohung über allen schweben, die draußen für die Perspektive einer besseren Welt kämpfen.

Genau deshalb ist es umso wichtiger, diese Vereinzelung zu durchbrechen, und dem unsere praktische Solidarität entgegenzusetzen und damit die Knastmauern immer wieder zu überwinden und die Gefangenen nicht alleine zu lassen - sei es durch unsere Briefe, Grußbotschaften oder die Knastbesuche an Silvester.

Deshalb:

Silvester zu den Knästen

31.12 17:00 Europaplatz Karlsruhe

31.12. 17 Uhr Dinslaken