Weihnachts- und Neujahresgruß der FARC-EP (Zweites Marquetalia)

Landsleute, die diese Botschaft lesen, Compañeras und Compañeros der Träume, der Waffen und Kämpfe, auf dem Land und in den Städten, in Gefängnissen und Lagern, die in diesem Dezember und in den Auf und Ab des Lebens unsere Brüder und Schwestern in den Schützengräben und der Utopien waren, gilt unsere Weihnachts- und Neujahrsumarmung sehnlichst nach dem Besten in Gesundheit, Ermutigung und Zukunft, wünschend und erzählend, dass die kommenden Zeiten Erfolge sein werden oder zumindest die populären Kämpfe für eine bessere Welt vorantreiben werden. Inmitten von Schwierigkeiten und Trauer um unsere Toten überwältigen Freude und Optimismus sogar für einen Moment unser Herz, aber die ständige Reflexion über die Probleme, denen wir uns stellen müssen, um Wege der Emanzipation zu eröffnen, zunehmend aufschlussreich und initiativ für revolutionäres Handeln ist.

Dies führt insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem die Manipulation der Bürgermeinung mit Lügen und interventionistischen Aktionen, die die Selbstbestimmung und Souveränität der Nationen treffen, weiterhin zu einer bedauerlichen Zerstörung der Grundrechte mit imperialer Perfidie seitens der Vereinigten Staaten durch frontale Aktionen der Destabilisierung, wobei sie auf die Opfer als Ursache für die durch den Neoliberalismus verursachten Übel hinweisen und beabsichtigen, die sozialen Proteste, die sich heute auf dem Kontinent ausbreiten, als Bedrohung der angeblichen demokratischen Ordnung darzustellen.

Wir können nicht stillschweigend zulassen, dass sich die Propaganda der Täuschung, die durch den Neoliberalismus verursachte Ungleichheit, das Elend und die Ausgrenzung verschleiert und verdeckt, mit Lohnnachteilen, Arbeitsplatzprekarisierung, Zerstörung der Umwelt, der Gesundheit und der Bildung, der Rentensysteme, Zugang zu Wasser und Mindestlebensbedingungen, zunehmende Gewalt und soziale Konflikte weiter ausbreiten, während gleichzeitig antineoliberale Regierungen destabilisiert und diejenigen unterdrückt werden, die sich gegen proimperialistische Regime auflehnen, soziale Führer, jungen Menschen, Studenten und die gewöhnlichen Menschen im Allgemeinen ermordet werden.

Auf dass sich die Mächtigen nicht täuschen lassen, weil sich die Völker historisch gesehen auf überraschende und einzigartige Weise dazu verhalten, nach Alternativen zu suchen, den Verlauf ihres Alltags neu zu überdenken, Wege neu zu beschreiten und neue Beziehungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schaffen und, wenn es am wenigsten zu erwarten ist, die Wiederbelebung emanzipatorischer Kämpfe die soziale Ordnung revolutionieren, die Unterwerfung und Untergrabung ihrer Rechte.

Deshalb können wir nur dem Beispiel derer folgen und gratulieren, die auf dem Kontinent und in anderen Breiten der Welt gegen den Neoliberalismus und gegen die Allgegenwart des Imperialismus voranschreiten, die in keiner Weise als unmöglich zu besiegen angesehen werden kann. Wir haben die Waffe der Wahrheit und zweifellos mit größerer Legitimität als je zuvor das universelle Recht auf Rebellion in all seinen Formen, einschließlich bewaffneter Rebellion, denn wie wir bereits gesagt haben, können Völker nicht dazu verurteilt werden. Denn damit ihre Kämpfe anerkannt werden, müssen sie dazu verurteilt werden, sich mit bloßen Händen und freien Brüsten zu stellen, während ihre schrecklichen ausbeuterischen Feinde den militärischen Aspekt des Klassenkampfes nicht vernachlässigen, sondern sich von Tag zu Tag mehr bewaffnen und ihren Interessen Wissen, Wissenschaft und Technologie unterwerfen.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es inmitten der Krise des Progressivismus notwendig ist, dem Neoliberalismus in Lateinamerika den Todesstoß zu geben. Die Versprechen von Milch und Honig der Länder des „fortgeschrittenen Kapitalismus“ und ihrer Gangsterinstitutionen wie des IWF und der Weltbank, ihrer Sprecher und Propagandisten, brechen ohne Abhilfe zusammen. Die Farce des chilenischen Systems, zum Beispiel, als Plünderungsmaschinerie bloßgestellt, wurde durch massive Demonstrationen geschlagen, die in der Geschichte des südlichen Landes und Amerikas beispiellos waren. Unmaskiert ist nicht nur Sebastián Piñera, sondern das ganze falsche Paradies des kapitalistischen Konsums, das scheinbar demokratisch ist, aber offensichtlich räuberisch und mit der Medienmaschinerie überdeckt ist, die zur Täuschung des Wohlstands beitrug, den es nie gab.

Diejenigen, die in Lateinamerika mit Unzufriedenheit und Wut gegen den Neoliberalismus protestiert haben, haben dies auch aus mehr als ausreichenden Gründen getan. Zum Missfallen der höfischen Gauner des Status Quo, die sie schleunigst den Ruf schädigend als „Vandalen“, „Terroristen“, „Außenseiter“ nannten und bis hin zu „Außerirdische“ wie nach der stumpfen Auffassung der Frau des Präsidenten von Chile, Piñera, haben es gegenwärtig gezeigt, dass die Gewalt der Reaktion der Beleidigten nichts anderes ist als die Reaktion auf die schreckliche Gewalt ihrer Ausbeuter, der Plutokraten, die sie zu abscheulichstem Elend und Demütigungen verurteilt haben, in dem Maße wie sie den nationalen Reichtum geplündert und verkauft haben, übergebend an transnationale Unternehmen.

Kolumbien entgeht dieser Realität nicht, in der die ultraneoliberale Rechte bereits bei den jüngsten Wahlen verheerende Schläge zu erleiden begonnen hat oder die aktuellen Märsche, in denen ohne Zweifel die Bevölkerung, die das Souverän ist, das Wort ergriffen hat, um fest zu sagen, dass es ihr leid ist, immer wieder von oben herabgeschaut zu werden, dass es immer noch ignoriert, respektlos behandelt, missbraucht, schikaniert und geärgert wird, wenn jede Schrift und jede Verhandlung nicht eingehalten wird. Denn wenn es in unserem Land zu einer Viktimisierung der höchsten Dimension gekommen ist, dann ist dies auf die Ungleichheit, das Elend und die Ausgrenzung zurückzuführen, die das Regime diesem ganzen bescheidenen und unterwürfigen Volk auferlegt hat.

Ein Präsident, der sich von der Realität distanziert und reduziert auf die Rolle von Uribe und Washington und der auch von seiner eigenen Unfähigkeit und Unbeholfenheit entführt wurde, wird anscheinend nicht in der Lage sein, einen ernsthaften Dialog aufzunehmen, um die Bedürfnisse und Forderungen derjenigen in Märschen und Cacerolazos zu lösen, die in ihrer lautstarken Empörung neben vieler Dinge gefordert haben, dass die ESMAD aufgelöst wird, dass Korruption und Straflosigkeit gestoppt und bestraft werden, dass die Hunger-Wirtschaftspolitik aufhört, dass das Leben geachtet wird, dass die Friedensabkommen erfüllt werden und die vielen Verpflichtungen mit der verspotteten sozialen Bewegung. Daher beharren wir darauf, den Weg für die Initiative zu öffnen, alle Parteien, politischen und sozialen Bewegungen und alle im Land lebenden Kräfte des Landes einzuberufen, um ein großes NATIONALES POLITISCHES ABKOMMEN abzuschließen, das darauf abzielt, die Reformen und institutionellen Anpassungen zu definieren, die erforderlich sind, um den Herausforderungen des Friedens zu begegnen und einen neuen Rahmen für das Zusammenleben zu schaffen, der es uns nach einem offenen und wirklich demokratischen Verfassungsprozess ermöglicht, aus dieser tiefen nationalen Krise herauszukommen, die uns übermannt.

Vergesst nicht ihr Regierungsvertreter der Vergangenheit und Hüter der alten Ordnung, dass der Pudding, die Krapfen und die Weihnachtslieder nach dem 31. Dezember vergehen, aber dass sich die Unzufriedenheit vervielfacht und dass die Entschlossenheit der verärgerten Masse von Tag zu Tag heftiger wird, seine Klassenfeinde, die Arroganz des Imperiums und seine Komplizen auf den Müllhaufen der Geschichte zu konfrontieren und zu werfen.

Dies ist eine schwierige Aufgabe, aber nicht unmöglich. Und wir sind sicher, dass es Zeiten gibt, in denen ein großes Potenzial für Veränderungen besteht. Und wie in allen Wendepunkten der Geschichte könnten Überraschungen riesig sein. Die „Neutralität“ der „Neutralen“, die „politisch korrekte Sprache“ und die guten Manieren der Bösen zur Stunde der Feuer werden nichts wert sein.

Solange es einen Willen zum Kampf gibt, gibt es Hoffnung auf einen Sieg!

FARC-EP (Zweites Marquetalia)