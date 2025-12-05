arthur may - gedenkgraffiti - video

05.12.2025
Antifa
Repression
Soziale Kämpfe
Aachen

der stolperstein, der an den aachener kommunisten arthur may erinnern soll, wurde zerstört aufgefunden. arthur may starb 1931 als eines der ersten opfer der machtergreifung, ihm wurde sehr wahrscheinlich hinterhältig in den rücken geschossen. seine mörder kamen zweimal unbestraft davon. es ist klar das es diesem staat nie im geringsten darum ging die opfer des nationalsozialismus tatsächlich zu würdigen, ein zerstörter stolperstein schlägt jedoch noch den niedrigsten erwartungen direkt ins gesicht. so etwas kann und darf nicht stehen gelassen werden.

https://sendvid.com/mbg49ig2

Von: Stolperstene für Nazi-Opfer haben wir schon am: 05.12. - 19:49

Von: Dickmann am: 05.12. - 20:12

