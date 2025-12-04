Grußwort zum Prozessbeginn und der Kundgebung vor der JVA Leipzig am 05.12.2025 um 18 Uhr
Liebe Genoss:innen und Freund:innen, Lieber Paul – Ich hoffe du kannst diese Zeilen hören!
Ein weiteres Mal melde ich mich aus dem Untergrund zu Wort. Diesmal ist der Hintergrund die beginnenden Prozesse in Dresden und Düsseldorf gegen ebenfalls im Antifa Ost Komplex Beschuldigte. Am Dienstag den 27.11.2025 startete der wohl größte Prozess gegen Antifaschist:innen in den letzten 30 Jahren vor dem Oberlandesgericht Dresden. Beschuldigt der Bildung einer kriminellen Vereinigung und diverser anderer Delikte soll nun Paul und 6 weiteren Beschuldigten circa 2 Jahre lang der Prozess gemacht werden.
Seid über 2 Jahrzehnten waren nicht mehr so viele Genoss:innen in Deutschland inhaftiert. Gleichzeitig befindet sich die revolutionäre Bewegung in einer Phase der Defensive. Es ist nur möglich aus dieser Phase wieder heraus zukommen, wenn wir Hebel und Argumente entwickeln, die dem Faschismus und dessen entstehender Massenbasis tatsächlich etwas entgegen setzen. Wir müssen erkennen, dass die bürgerliche Demokratie immer eine Basis für faschistische Bewegungen darstellt. Das Erstarken des Faschismus ist in diesen Zeiten von Krieg und Krise nicht verwunderlich, denn er hat eine ökonomische Grundlage. Im Zuge einer Zuspitzung zwischen unterschiedlichen kapitalistischen Machtblöcken und einer Desillusionierung immer mehr Menschen über die vermeintlichen Vorzüge des Kapitalismus wird der Faschismus wieder zur Herrschaftsoption. Wir als Antifaschist:innen wollen ein gutes Leben für alle. Wir müssen aber verstehen, dass dieses gute Leben für alle, niemals in der kapitalistischen Scheindemokratie zu finden sein wird, sondern ausschließlich im Sozialismus. Wenn wir den Faschismus besiegen wollen, besteht automatisch die Notwendigkeit sich revolutionär zu organisieren. Denn es ist notwendig, antifaschistische Praxis ernsthaft und auf eine langfristige Perspektive auszurichten. Diese antifaschistische Praxis bedeutet aber eben nicht nur gegen die Nazis militant vorzugehen, sondern dies im Schulterschluss mit revolutionärer Basisarbeit zu tun, um den Massen auch ideologisch eine Alternative bieten zu können. Am Ende ist es nicht nur unser aller Pflicht die Rechten anzugreifen, ihre Netzwerke aufzudecken und sie zurückzudrängen, sondern auch den Kapitalismus als Nährboden des Faschismus zu stürzen.
Diesen Kampf konsequent zu führen bedeutet am Ende auch große individuelle Einschnitte zu verkraften. Am meisten bekommen das aktuell die Inhaftierten zu spüren. Besonders jetzt, wenn in Dresden die ersten Verhandlungstage vergangen sind und die ersten Prozesstage in Düsseldorf kurz bevorstehen bin ich jeden Tag und jede Stunde in Gedanken bei euch. Auch wenn die jahrelange kräftezehrende Solidaritätsarbeit sich in der aktuellen Begleitung eurer Prozesse etwas niederschlägt, hoffe ich, dass euch viel Solidarität zu Teil wird und die Einsamkeit in Haft punktuell durchbrochen werden kann.
Ich habe mich sehr über die Prozesserklärungen gefreut die 3 der Beschuldigten persönlich verlesen haben. Weitergehend denke ich ebenfalls das es wichtig ist diesen Prozess politisch einzuordnen. Einzuordnen in die Strategie des deutschen Staates, abschreckende präventive Signale gegenüber der antifaschistischen/revolutionären Bewegung zu senden und unsere Bewegung mit vielfältigsten Mitteln der Repression handlungsunfähig zu machen.
Mit großem Interesse habe ich mehrere Beiträge verfolgt die genau an einer solchen Einordnung mitwirken möchten. Einerseits der Beitrag der Genossin, die ihren Erfahrungsbericht zum Antifa Genclik Verfahren veröffentlicht hat und sich auf das Thema von Aussagen und Einlassungen konzentriert hat. Außerdem der Text zum Thema einseitige Solidarität vom Arbeitskreis Untergrund. Es ist unerlässlich das wir voll umfassendere Antworten auf die aktuelle Repressionswelle finden und es schaffen wieder in die Offensive zu kommen. Ich rufe euch alle (ob draußen, in Haft oder sonstwo) dazu auf an der Diskussion zum Umgang mit Repression aktiv mitzuwirken. Besonders Widersprüche und deren Lösung kann dabei eine große Rolle im Wiederaufbau einer starken Bewegung spielen.
Euch allen steht jetzt eine weitere schwere Phase bevor. Trotz alledem dürfen wir nicht aus den Augen verlieren welche Stärke die gegenseitige Solidarität und Liebe zueinander uns spenden kann.
Es komme was wolle!
Gemeinsam stehen wir gegen ihre Repression.
Liebe Grüße an alle aus der Ferne!
Hier noch der Aufruf zur Kundgebung morgen:
Ergänzungen
Welch eine unverschämte Demagogie! Der Begriff „kriegstüchtig“
Welch eine unverschämte Demagogie!
Der Begriff „kriegstüchtig“ trägt das Monströse geradezu in sich. So wie ein Krieg monströs ist, so soll das Monströse offensichtlich in unserer Gesellschaft verankert werden.
Die Perversion des Krieges, die Abgründe, ja etwas teuflisch Boshaftes spiegeln sich in ihm.
„Der Begriff setzt sich zusammen aus den Wörtern Krieg und Tüchtigkeit. Das heißt: Hier wird ein negativ besetztes mit einem positiv konnotierten Wort verbunden. Der Begriff erinnert an die nicht minder abscheuliche Formulierung „nukleare Teilhabe“. Tüchtigkeit – dieses Wort strahlt etwas für den Menschen Erstrebenswertes aus. Dynamik, Energie, Können – das sind Ausdrücke, die mit der Tüchtigkeit verbunden sind. Auf einer weiteren gedanklichen Ebene tauchen Bilder von „tüchtigen“, das heißt: trainierten, schlanken, energiegeladenen Körper auf, die an- und zupacken können. Deutlich wird, wie perfide es ist, das Wort „Tüchtigkeit“ mit dem Begriff „Krieg“ zu verbinden. Hochgradig manipulativ, verdreht es gerade jenen den Kopf, die aufgrund mangelnder Lebenserfahrung vielleicht noch nicht erfasst haben, wie brutal und zerstörerisch ein Krieg ist. Mit der „Tüchtigkeit“ eines Menschen, der voller Tatendrang im Leben steht und durch seine Energie etwas erreicht – Bildung, Familie, beruflichen Erfolg etc. –, hat Kriegstüchtigkeit nichts zu tun. Der Blick ins vergangene Jahrhundert zeigt schonungslos, wie jener „Ruhm“ und „Glanz“ für den Einzelnen und für ein Land aussehen, nachdem ein ganzes Volk auf Kriegstüchtigkeit getrimmt worden war. Ranke, schlanke, durchtrainierte Körper. Mit blitzeblanken Uniformen und dem Gewehr in der Hand, ein Lachen auf den Lippen: So zogen die Kriegstüchtigen in den Krieg – ganz Krieg – ganz wie bei einem lieblichen Sommerausflug einer Pfadfinder-Truppe. Zwischendrin faselte der Oberkriegstüchtige was von „flink wie ein Wiesel, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“ – am Ende lag Deutschland in Trümmern und die einst so Kriegstüchtigen, die den Krieg überlebten, humpelten einbeinig bettelnd durch die Straßen. Ausschau haltend, ob das Kind, die Frau, die Schwester oder der Bruder vielleicht doch noch irgendwo leben. Eben noch ein Mann, kraftvoll, tüchtig. Und im nächsten Moment für immer gezeichnet vom Krieg – körperlich, und/oder seelisch. Denken wir an die Worte von Erich Maria Remarques in seinem weltbekannten Roman „Im Westen nichts Neues“.
„Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben; wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf unser Herz.“
Welch eine unverschämte Demagogie! Der Begriff „kriegstüchtig“
Welch eine unverschämte Demagogie!
Der Begriff „kriegstüchtig“ trägt das Monströse geradezu in sich. So wie ein Krieg monströs ist, so soll das Monströse offensichtlich in unserer Gesellschaft verankert werden.
Die Perversion des Krieges, die Abgründe, ja etwas teuflisch Boshaftes spiegeln sich in ihm.
„Der Begriff setzt sich zusammen aus den Wörtern Krieg und Tüchtigkeit. Das heißt: Hier wird ein negativ besetztes mit einem positiv konnotierten Wort verbunden. Der Begriff erinnert an die nicht minder abscheuliche Formulierung „nukleare Teilhabe“. Tüchtigkeit – dieses Wort strahlt etwas für den Menschen Erstrebenswertes aus. Dynamik, Energie, Können – das sind Ausdrücke, die mit der Tüchtigkeit verbunden sind. Auf einer weiteren gedanklichen Ebene tauchen Bilder von „tüchtigen“, das heißt: trainierten, schlanken, energiegeladenen Körper auf, die an- und zupacken können. Deutlich wird, wie perfide es ist, das Wort „Tüchtigkeit“ mit dem Begriff „Krieg“ zu verbinden. Hochgradig manipulativ, verdreht es gerade jenen den Kopf, die aufgrund mangelnder Lebenserfahrung vielleicht noch nicht erfasst haben, wie brutal und zerstörerisch ein Krieg ist. Mit der „Tüchtigkeit“ eines Menschen, der voller Tatendrang im Leben steht und durch seine Energie etwas erreicht – Bildung, Familie, beruflichen Erfolg etc. –, hat Kriegstüchtigkeit nichts zu tun. Der Blick ins vergangene Jahrhundert zeigt schonungslos, wie jener „Ruhm“ und „Glanz“ für den Einzelnen und für ein Land aussehen, nachdem ein ganzes Volk auf Kriegstüchtigkeit getrimmt worden war. Ranke, schlanke, durchtrainierte Körper. Mit blitzeblanken Uniformen und dem Gewehr in der Hand, ein Lachen auf den Lippen: So zogen die Kriegstüchtigen in den Krieg – ganz Krieg – ganz wie bei einem lieblichen Sommerausflug einer Pfadfinder-Truppe. Zwischendrin faselte der Oberkriegstüchtige was von „flink wie ein Wiesel, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“ – am Ende lag Deutschland in Trümmern und die einst so Kriegstüchtigen, die den Krieg überlebten, humpelten einbeinig bettelnd durch die Straßen. Ausschau haltend, ob das Kind, die Frau, die Schwester oder der Bruder vielleicht doch noch irgendwo leben. Eben noch ein Mann, kraftvoll, tüchtig. Und im nächsten Moment für immer gezeichnet vom Krieg – körperlich, und/oder seelisch. Denken wir an die Worte von Erich Maria Remarques in seinem weltbekannten Roman „Im Westen nichts Neues“.
„Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben; wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf unser Herz.“