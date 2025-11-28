Knastkundgebung: Freiheit für Paul! Freiheit für alle Antifaschist*innen!

Paul wird vorgeworfen sich an mehreren Angriffen auf Neonazis in Deutschland und in Ungarn beteiligt zu haben, außerdem wird ihm die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Diese herbeifantasierte Vereinigung hat es nun absurderweise auf die Terrorliste der USA geschafft. (https://www.tagesschau.de/antifa-ost-100.html)Für uns ist klar: Wir stehen solidarisch hinter Paul, sowie auch der ihm vorgeworfenen Praxis des konsequenten Antifaschismus. Wir fordern die sofortige Freiheit für ihn sowie für alle anderen Antifas! Und lasst uns dabei auch die anderen Gefangenen nicht vergessen. Denn Knast betrifft uns alle! Er schwebt als permanente Drohung über der Gesellschaft, nicht aus der Reihe zu tanzen. Über jenen, die im Supermarkt klauen müssen, weil da Geld für das Nötigste fehlt. Über jenen, für die das kapitalistische Glücksversprechen niemals real werden wird und die deshalb mit illegalen Methoden versuchen, dieses vermeintliche Glück für sich einzufordern. Bis hin zu jenen, die für die Überwindung der mörderischen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse kämpfen wollen.Zeigen wir gemeinsam, dass wir niemanden hinter Gittern alleine lassen und sorgen wir dafür, dass unsere Soidarität die kalten Knastmauern erwärmt.Kommt deshalb am Montag, den 05.12.2025, um 18 Uhr zur Kundgebung am Knast in der Leinestraße 111 in Leipzig.Freiheit für alle Antifas! Liebe und Glück allen Untergetauchten, auf dass die Bullen euch niemals kriegen!Wir geben keine Ruhe, bis wir euch wieder haben! Am 05.12.2025 um 18:00 im Park Dösen neben der JVA https://www.openstreetmap.org/#map=16/51.28756/12.42457 Weitere Infos zum Antifa-Ost-Verfahren und zum Budapest Komplex: https://www.basc.news/https://www.antifaostkomplex.org/https://www.soli-antifa-ost.org/