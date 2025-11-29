A-BarrioTage für einen kontinuierlichen Kampf gegen die Militarisierung

Nachdem reichlich Zeit für Diskussionen und Auswertungen innerhalb der verschiedenen Strukturen vergangen ist und während überall Initiativen gegen die Militarisierung an Zahl und Momentum zulegen, denken wir, dass es wieder so weit ist, einen Raum zum zusammenkommen zu schaffen. Genoss*innen/Gefährt*innen aus verschiedenen Städten und Gegenden zu treffen und besser organisiert und aktiver zu werden bleibt unsere hauptsächlicher Vorschlag. Wir wollen den Fokus nicht auf das Rheinmetall Entwaffnen Camp legen. Wir denken statt dessen, dass das A-Barrio nur ein guter Schritt war und dass das simple Konzept von selbstorganisierten Treffen mit Fokus auf Aktion und Diskussion immer und überall angewendet werden kann und soll. Wir würden gerne offen diskutieren, ob wir uns auf dem nächsten Rheinmetall Entwaffnen Camp einbringen und ob ein eigenes autonom-anarchistisch-antimilitaristisches Camp innerhalb oder außerhalb Deutschlands eine Option ist. Solchen Fragen wollen wir uns in der offenen Versammlung am Samstag bezüglich der Zukunft des A-Barrio zuwenden.

Daher laden wir euch zu den "A-Barrio Tagen - für einen kontinuierlichen Kampf gegen die Militarisierung" am 12.-14. Dezember in der Braunschweiger Straße 53-55 in Berlin Neukölln ein. Der Ort hat genug Raum um diese Tage zusammen zu sein. Falls ihr Schlafplätze braucht, schreibt uns bitte auf abarrio@systemli.org. Für mehr und aktuelle Infos sowie das vorgeschlagene Programm für das Wochenende checkt: https://anarchistbarrio.noblogs.org/.

Save the date!

Für einen kontinuierlichen Kampf gegen die Militarisierung!

[ENGLISH]

Mobilization for the A-Barrio Days on 12.-14. Dezember 2025 - for a continuous struggle against militarization!

At the end of August, the Disarm Rheinmetall Camp took place in Cologne. Joining the initiative of our Berlin assembly for the creation of a barrio, anarchist and autonomous participation in the camp took place in an organized form, and created a self-organized collective structure for several days. Own actions and participation in joint protests were carried out. As militarization spreads rapidly and young people are forced and manipulated into military service more and more, we must continue and intensify resistance. This means networking, organizing, and being active from below – the A-Barrio in Cologne must be seen only as one piece of the puzzle.

After enough time has passed for discussions and evaluations inside the different structures and while everywhere initiatives against the militarization are gaining numbers and momentum, we think it is time to create another space to get together. To meet comrades from different cities and areas and become better organized and more active remains our main idea. We don’t want to focus on the Rheinmetall Entwaffnen Camp. We rather think that the A-Barrio was just a good step and its basic concept of self-organized meetings with focus on action and discussion can and should be applied any time anywhere. We would like to discuss openly whether or not to have a presence at the next Rheinmetall Entwaffnen Camp and also the option of our own anarchist-autonomous-antimilitarist camp, inside or outside Germany. Questions as such will navigate our open assembly concerning the future of the ''A-Barrio'' on Saturday.

Therefore we invite you to the „A-Barrio Days - for a continuous struggle against militarization“ from December 12th -14th. The meeting will take place in Braunschweiger Strasse 53-55 in Berlin Neukölln. The place provides us with a big space with the necessary infrastructure for being together these days. In case you need sleeping places, please contact us at abarrio@systemli.org. For more and up-to-date info and the proposed program check https://anarchistbarrio.noblogs.org/.

Save the date!

For a continuous struggle against militarization!