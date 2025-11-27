Neonazis beim zweiten Antifa Ost Prozess

Dessau-Roßlau 2019

Das „Lager 77“ – ein Neonazitreffpunkt in Dessau – der von Alexander Weinert betrieben wird.

Alexander Weinert trat als Geschädigter des Angriffs am 19. Januar 2019 in einer von Neonazis produzierten Dokumentation auf. Mit seiner Aussage gab er sich alle Mühe den Verdacht in Richtung Antifa Ost Verfahren und vor allem auf Lina zu lenken. Neben zehn bis fünfzehn Männern habe er eineindeutig eine Frau erkannt. Außerdem ist Weinert auch fleißiger Betreiber der „Mordversuch“-Kampagne, die aus der Körperverletzung gegen ihn mehr machen soll.

Alexander Weinert mit Glatze und Fahne links, René Diedering mit grauer Wollmütze und Palituch rechts.

Weinert, dessen jüngerer Bruder Christian ebenfalls aktiver Neonazi ist, ist seit Jahren führende Kader der gewaltbereiten Neonaziszene in Dessau-Roßlau. Bereits 2009 ersetzte Weinert den wegen versuchten Mordes verurteilten Neonazi Per Meier, weil dieser von der Polizei als Anmelder einer Demonstration der Freien Nationalisten nicht anerkannt wurde. Ab spätestens 2014 ist Weinert für die NPD (heute Die Heimat) aktiv. Unter anderem ist er Organisator der jährlichen Naziaufmärsche anlässlich der Bombardierung Dessaus im Zweiten Weltkrieg.

René Diedering mit Mikrofon.

Neben Weinert war auch der bekennende Neonazi René Diedering unter den Angegriffenen. In jedem Fall nahm Diedering am Aufmarsch in Dresden in derselben Gruppe wie auch Weinert teil. Nur einen Tag nach dem Angriff war er bereits bei einer Neonazidemonstration gegen linke Gewalt vor Ort und sprach zu seinen anwesenden Kameraden. Im Verlauf der Demonstration wurde eine Person von Neonazis angegriffen.

Diedering war zunächst Teil der gewaltbereiten Neonaziszene der 2000er Jahre in Sachsen-Anhalt. Später wurde er ebenfalls im Umfeld der NPD / Die Heimat aktiv. Dann wechselte er zur AfD, wo er auf kommunaler Ebene seit 2024 mehrere Ämter bekleidete. Nach öffentlichem Druck trat Diedering aus der AfD aus. In diesem Zuge wurden mehrere Details aus seiner neonazistischen Vergangenheit öffentlich, unter anderem eine Teilnahme an einer Solidaritätsdemonstration für Horst Mahler. Diedering ist nach wie vor aktiv. Unter anderem mit Weinert reiste er 2025 zum Neonaziaufmarsch in Dresden an. Erfurt 2023 Laut Presse handelt es sich bei einem der Angegriffenen Neonazis um Florian Rassbach. Er ist ein Aktiver aus Erfurt und gehört zum Nachwuchs der Neue Stärke Partei. Für sie trat er bereits als Redner auf Kundgebungen der Partei in Weimar auf. Zur Kundgebung der Neuen Stärke am 01.05.2021 in Erfurt koordinierte er Anreisende. Rassbach war am versuchten Angriff auf das Alternative Jugend Zentrum in Erfurt in der Nacht zum 3. Oktober 2021 beteiligt. Gewalt gehört zum Programm der Partei. Mehrere ihrer Kader griffen im Jahr 2020 drei Männer aus rassistischen Motiven an, direkt vor der damaligen Parteizentrale. Die Führungspersonen rekrutieren sich aus militanten und gewaltbereiten Neonazis, die in anderen neonazistischen Parteien und Gruppen nicht Fuß fassen konnten. Sie sind eng verbandelt mit der außerparlamentarischen (Neo)Naziszene in Erfrut und Thüringen. Etwa mit dem Personenkreis des angeblich aufgelösten „Kollektiv 56“ Aus diesem heraus war schon im Jahr 2016 ein brutaler, bewaffneter Angriff auf das AJZ Erfurt und Gäste erfolgt. Die Täter blieben überwiegend straffrei und beteilligten sich später erneut an rassistischen und neonazistischen Angriffen auf Menschen. Ganz offensichtlich haben sie in Florian Rassbach einen ebenso gewaltaffinen Nachwuchs gefunden. Zu weiteren Personen, die im Prozess eine Rolle spielen werden, ist uns noch nichts bekannt.