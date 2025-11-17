Bremen: Feuer für Tesla! Ladestationen und Schaltschränke abgefackelt!

All dies während wir von Leuten regiert werden, denen es wichtiger ist die deutsche Industrie mit genügend kritischen Rohstoffen zu versorgen und sich für die Karriere nach ihre Amtszeit in Position zu bringen, als zu versuchen die Erde nicht noch komplett zu zerstören.

Belém wurde wegen dem COP-Gipfel für Tourist:innen, Reiche und Poilitker:innen aufgewertet. Während die Tourist:innen am neuen glänzenden Hafendock flanieren, wurden Häuser geräumt und die Ausgebeuteten und Armen an die Ränder der Stadt gedrängt. Stadtteile wurden mit Betong begraben. Es ist die gleich Dynamik der Aufwertung und Repression, die wir von anderen Treffen der Mächtigen dieser Welt kennen.

Die Tradition der Kolonialiesierung manifestiert sich durch die Ausbeutung des Regenwaldes, die industrielle Landwirtschaft, Bergbau und Ölförderung die die Territorien von Indigenen zerstören. Solidarische Grüße an die Indigenen, die das Klimakonferenzgebäude stürmten und ein Moment der Revolte entfachten. https://www.zdfheute.de/panorama/klimakonferenz-cop30-indigene-aktiviste...

Wir denken, dies ist ein guter Moment um darauf hinzuweisen, dass wir keinen Augenblick länger ihren Lügen glauben sollten.Die Verdrängung in den Städten, die Zerstörung der Erde, die Kolonialisierung von Territorien – all diese Kämpfe sind miteinander verbunden.

Deshalb haben wir 4 Tesla-Ladestationen und 2 beistehende Schaltschränke mit Benzin in Brand gesetzt. Sabotieren wir dieses Todesregime! Sabotieren wir ihren (Grünen) Kapitalismus!

Musk steht für genau diese Logik und ist nicht ohne Grund der reichste Mensch dieses Planeten. Wir wollen sein Imperium in Flammen sehen!

Switch off Tesla! Switch off AI-Capitalism! Switch off Fascism!