Berlin: Am 25.01.20 nach Leipzig, linksunten.indymedia.org verteidigen!

Einige Zeit ist es nun her und lange ist es ruhig gebliebenseit im August 2017 eine der bedeutendsten Internetplattformen der radikalen Linken vom Innenministerium verboten und daraufhin von den Betreiber*innen vom Netz genommen wurde.

Seit 2009 begleitete uns linksunten.indymedia.org in unseren täglichen Kämpfen und stellte uns dafür ein geeignetes Medium zur Verfügung. Auf keiner anderen Plattform mit dieser Reichweite im deutschsprachigen Raum war es möglich, sich anonym und sicher auszutauschen, zu berichten und aufzuklären. Keine andere Plattform schaffte es, derart viele Spektren und Bewegungen zu vereinen, die sich aktiv daran beteiligten, linksradikale Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

Als sich Anfang Juli 2017 die großen Staatschefs zum G20-Gipfel trafen, entfaltete sich dagegen massiver Widerstand, welcher zu einem zeitweisen Kontrollverlust der Sicherheitskräfte führte. Unter anderem als Reaktion auf diesen starken Protest entlud sich in den darauffolgenden Monaten eine schon lange nicht mehr dagewesene Repressionswelle gegen die linke Szene in Deutschland in Form von Hausdurchsuchungen, Öffentlichkeitsfahndungen, langen (Untersuchungs-)Haftstrafen, Hetzkampagnen und Gesetzesverschärfungen. In diesem Kontext sehen wir auch das Verbot von linksunten.indymedia.org.

Dass dies in einer Zeit geschieht, in welcher Rassismus und Faschismus längst wieder salonfähig sind und sich innerhalb der Gesellschaft und im Parlament offensichtlicher ausbreiten, wundert nicht, sondern hat System.

Die große Wut über das Verbot war und ist trotz einiger Unterstützungs- und Solidaritätsaktionen bisher wenig spürbar. Mit dem ausgerufenen Tag (((i))) wollen wir das ändern! Wir wollen daran erinnern, wie wichtig linksunten.indymedia.org für uns war, wir wollen unsere Wut über das Verbot auf die Straßen tragen und den Feind*innen der Freiheit zeigen, was wir von ihrer Repression halten. Deswegen rufen wir alle Berliner Genoss*innen und Gefährt*innen dazu auf, sich an der bundesweiten Demonstration am 25. Januar 2020 in Leipzig zu beteiligen! Auch, wenn die Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßlichen Betreiber*innen der Internetplattform mittlerweile eingestellt wurden, bedeutet das nicht, dass wir nicht mehr wütend oder gar erfreut über die Zustände sind! Durch die massive Repression gegen linksunten.indymedia.org und gegen die Betreiber*innen wurde uns die bedeutenste Austauschplattform genommen. Das wollen und werden wir nicht vergessen und unabhängig von ihren Gerichtsurteilen bleiben wir rebellisch!

Baut also widerständige solidarische Netzwerke auf, überlegt, was ihr auch außerhalb der Demonstration tun könnt und lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir nicht gewollt sind, diese Zustände weiter mitzutragen!

Lasst uns den Tag (((i))) in einen Tag des Widerstandes verwandeln!

25. Januar 2020, 17 Uhr auf dem Simsonplatz vorm Bundesverwaltungsgericht und auch an jedem anderen Tag und Ort!

Im Vorfeld….

Zur Vorbereitung auf den Tag (((i))) und auf die uns zu erwartenden sächsischen Verhältnisse wird es am 19. Januar ein Demo-Aktionstraining um 12 Uhr in den Mehringhöfen und am 21. Januar eine Info-Veranstaltung um 19 Uhr im Haus der Demokratie und Menschenrechte geben.

Nach Leipzig kommt ihr mit dem Bus oder Bahn, organisiert euch also eine Anreise!

Falls ihr länger in Leipzig verweilen wollt, meldet euch bei der Soligruppe linksunten Leipzig unter nacht_i[ät]riseup.net.

Falls ihr Fragen bezüglich des Tag (((i)))‘s habt, meldet euch gerne bei uns: soli_linksunten_berlin[ät]riseup.net

Flyer findet ihr im Anhang und demnächst auch in Info-Läden, Kneipen und WG's.