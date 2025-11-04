Solibus am 8.11.2025 von Berlin über Magdeburg zur JVA Vechta

Die Demo beginnt um 13:30 Uhr am Bahnhof Vechta und läuft zur JVA Vechta.

Abfahrt Berlin 08.11. | 06:00 Uhr | Oranienplatz, Berlin-Kreuzberg

Abfahrt Magdeburg 08.11. | 08:30 Uhr | ZOB Magdeburg

Tickets für 10€ könnt ihr an folgenden Orten erwerben:

Berlin

Buchladen Schwarze Risse

Gneisenaustr. 2A (2. HH)

10961 Berlin-Kreuzberg

Mo. – Fr. 10 – 19 Uhr

Sa. 11 – 15 Uhr

Lenau5 Spätkauf

Lenaustraße 5

12047 Berlin-Neukölln

Täglich 12-24 Uhr

Magdeburg

Infoladen Stadtfeld

Alexander-Puschkin-Str. 20

39108 Magdeburg

md@political-prisoners.net