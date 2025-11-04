Solibus am 8.11.2025 von Berlin über Magdeburg zur JVA Vechta
von: anonym am: 04.11.2025 - 16:56
Abfahrt Berlin 08.11. | 06:00 Uhr | Oranienplatz, Berlin-Kreuzberg
Buchladen Schwarze Risse
Lenau5 Spätkauf
Infoladen Stadtfeld
Happy Birthday Daniela! Kommt zur Demo am 8. November 2025 nach Vechta – Sich nicht von Unterdrückung abschrecken lassen heißt für uns auch Solidarität mit Daniela Klette!
Die Demo beginnt um 13:30 Uhr am Bahnhof Vechta und läuft zur JVA Vechta.
Abfahrt Magdeburg 08.11. | 08:30 Uhr | ZOB Magdeburg
Tickets für 10€ könnt ihr an folgenden Orten erwerben:
Berlin
Buchladen Schwarze Risse
Gneisenaustr. 2A (2. HH)
10961 Berlin-Kreuzberg
Mo. – Fr. 10 – 19 Uhr
Sa. 11 – 15 Uhr
Lenau5 Spätkauf
Lenaustraße 5
12047 Berlin-Neukölln
Täglich 12-24 Uhr
Magdeburg
Infoladen Stadtfeld
Alexander-Puschkin-Str. 20
39108 Magdeburg
md@political-prisoners.net
